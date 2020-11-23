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HaberlerTrabzonspor Haberleri Maç sonu olay yaratan açıklama! 'Bu takım şampiyonluk adayı değil...'
23.11.2020 - 08:00 |

Maç sonu olay yaratan açıklama! 'Bu takım şampiyonluk adayı değil...'

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile ilk maçına çıkan Abdullah Avcı, ilk maçından galip çıktı. Avcı yönetimindeki Trabzonspor, BB Erzurumspor'u 1-0'lık skorla geçti.

Maç sonu olay yaratan açıklama! 'Bu takım şampiyonluk adayı değil...'
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TivibuSpor canlı yayınında Trabzonspor-BB Erzurumspor maçını değerlendiren Erman Özgür, çok çarpıcı açıklamalara imza attı.

Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'da çok fazla dokunması gereken nokta olduğunu vurgulayan Erman Özgür, "Ben bu oyunu istatistikler üzerinden eleştiremem. Abdullah Avcı da oyuncuları yeni tanıyor. O yüzden zamana ihtiyacı var." dedi.

Hedefleri doğru seçmek gerektiğini ifade eden Erman Özgür, "Abdullah Avcı da gelse 'X bir teknik direktör' de gelse bu takım şampiyonluk adayı değil. İnşallah büyük bir sürpriz yapar bizi yanıltır; ilk ikiye, üçe oynar ama zor." dedi.

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