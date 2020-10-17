Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Mahmood Coffee, Konyaspor'un forma sponsoru oldu
17.10.2020 - 10:36 | | Gaziantep (İHA) -

Mahmood Coffee, Konyaspor'un forma sponsoru oldu

Türkiye’nin önde gelen kahve markalarından olan Mahmood Coffee, 2020-2021 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nden sonra aynı ligde yer alan Konyaspor’un forma sponsoru oldu.

Mahmood Coffee, Konyaspor'un forma sponsoru oldu
ABONE OL

Türk sporuna katkılarıyla tanınan ünlü kahve markası Mahmood Coffee, Anadolu takımlarına ve Türk sporuna desteğini sürdürüyor. Mahmood Caffee, son olarak Süper Lig'de mücadele eden Konyaspor'un forma sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşmasına göre Mahmood Coffee, Konyaspor’un formasının sırt kısmında yer alacak.

Sponsorluk anlaşmasının ardından Konyaspor’un tesislerini ziyaret eden firma yöneticileri Azad Özel ve Hasan Erol, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde takıma başarılar dilediler.

Antrenman öncesi Konyaspor Genel Sekreteri Güven Öten, Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sportif Direktörü Adnan Erkan ve CEO Ufuk Yaşar ile bir süre görüşen heyet daha sonra antrenman öncesinde futbolcularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Malatyaspor mücadelesinde başarı dileğinde bulunan Azad Özel ve Hasan Erol, antrenman sonrasında daha önce kamuoyuna duyurulan sponsorlukla ilgili olarak Konyaspor Kulübü Genel Sekreteri Güven Öten ile birlikte sözleşmeye imza attı. Güven Öten, kulübe ve Türk sporuna katkıları nedeniyle Mahmood Coffee’ye teşekkür ederek anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

Azad Özel ise imza töreninde yaptığı açıklamada “Konyaspor’a forma sırt sponsoru olmaktan dolayı mutluyuz. İnşallah iş birliğimiz büyüyerek devam eder” diye konuştu.

Mahmood Coffee, Konyasporun forma sponsoru oldu

Sergio Ramos tekniğini yine gösterdi!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Mahmood Coffee, Konyaspor'un forma sponsoru oldu
    Mahmood Coffee, Konyaspor'un forma sponsoru oldu
  2. Beşiktaş'tan Rahmi Koç'a geçmiş olsun mesajı
    Beşiktaş'tan Rahmi Koç'a geçmiş olsun mesajı
  3. Son dakika | Santos, Robinho'nun sözleşmesini askıya aldı!
    Son dakika | Santos, Robinho'nun sözleşmesini askıya aldı!
  4. Inter - Milan maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Inter - Milan maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  5. Trabzonspor - Başakşehir maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Trabzonspor - Başakşehir maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray'da Terim'in forvetteki tercihi Diagne

Galatasaray'da Terim'in forvetteki tercihi Diagne

Son dakika | Galatasaray'da Marcao değerini yüzde 450 artırdı

Son dakika | Galatasaray'da Marcao değerini yüzde 450 artırdı

Son dakika | Trabzonspor'da beş senede sıfır borç! Ahmet Ağaoğlu açıkladı...

Son dakika | Trabzonspor'da beş senede sıfır borç! Ahmet Ağaoğlu açıkladı...

Son dakika - Beşiktaş'ta localar satışa çıkıyor

Son dakika - Beşiktaş'ta localar satışa çıkıyor

Sıradaki Haber