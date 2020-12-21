Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Manchester United, Leeds United'ı 6 golle geçti!
21.12.2020 - 00:34 |

Manchester United, Leeds United'ı 6 golle geçti!

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Leeds United'ı 6-2 yendi.

Manchester United, Leeds United'ı 6 golle geçti!
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Leeds United'ı 6-2 yendi. 

Premier Lig'in 14. haftasında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Leeds United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 2 ve 3. dakikalarda Scott McTominay, ikincisi penaltıdan olmak üzere 20 ve 70. dakikalarda Bruno Fernandes, 37. dakikada Victor Lindelöf, 66. dakikada Daniel James'in attığı gollerle 6-2 galip geldi. Leeds United'ın gollerini 41. dakikada Liam Cooper ve 73. dakikada Stuart Dallas kaydetti.

Bu galibiyetle 26 puana ulaşan bir maçı eksik Manchester United, lider Liverpool'un 5, ikinci sıradaki Leicester City'nin bir puan gerisinde üçüncü basamakta yer aldı. Leeds United ise 17 puanla 14. sırada kaldı.

Öte yandan Manchester United'ın İskoç futbolcusu Scott McTominay, Premier Lig tarihinde bir maçın ilk üç dakikasında iki gol atan ilk futbolcu oldu.

Manchester United, Leeds Unitedı 6 golle geçti

    Sergen Yalçın: “Ben oyundan atılırsam, başınız göğe mi erecek”
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Real Madrid'in zirve takibi! Tam 4 gol...
      Real Madrid'in zirve takibi! Tam 4 gol...
    2. Lazio, Napoli'yi devirdi! Vedat Muriqi...
      Lazio, Napoli'yi devirdi! Vedat Muriqi...
    3. Manchester United, Leeds United'ı 6 golle geçti!
      Manchester United, Leeds United'ı 6 golle geçti!
    4. N'Koudou'dan olay itiraf! "Vida 10 kere denese..."
      N'Koudou'dan olay itiraf! "Vida 10 kere denese..."
    5. Rakibine tüküren Thuram'a rekor ceza
      Rakibine tüküren Thuram'a rekor ceza



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İskoçya Kupası'nın şampiyonu Celtic

    İskoçya Kupası'nın şampiyonu Celtic

    Mustafa Yumlu'dan Yalçın Koşukavak övgüsü!

    Mustafa Yumlu'dan Yalçın Koşukavak övgüsü!

    Beşiktaş - Büyükçekmece Basketbol: 84-77

    Beşiktaş - Büyükçekmece Basketbol: 84-77

    Lille - PSG: 0-0

    Lille - PSG: 0-0

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet