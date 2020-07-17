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17.07.2020 - 00:44 | | AA

Manchester United'da Åžampiyonlar Ligi umudu sürüyor!

Ä°ngiltere Premier Lig'de deplasmanda Crystal Palace'Ä± 2-0 yenen Manchester United, UEFA Åžampiyonlar Ligi'ne katÄ±lma ÅŸansÄ±nÄ± devam ettirdi.Â

Manchester United'da Åžampiyonlar Ligi umudu sürüyor!
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Ä°ngiltere Premier Lig 36. hafta karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Manchester United, deplasmanda Crystal Palace'Ä± 2-0 yenerek UEFA Åžampiyonlar Ligi'ne katÄ±lma ÅŸansÄ±nÄ± devam ettirdi.Â 

Selhurst Park StadÄ±'nda Crystal Palace'a konuk olan Manchester United, maÃ§Ä±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ± Marcus Rashford'un 45 1. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 Ã¶nde kapattÄ±.Â 

MaÃ§Ä±n ikinci yarÄ±sÄ±nda oyunun kontrolÃ¼nÃ¼ elinde tutan Manchester United, 78. dakikada Anthony Martial'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± golle mÃ¼sabakadan 2-0 galip ayrÄ±ldÄ±.Â 

UEFA Åžampiyonlar Ligi'ne katÄ±lma mÃ¼cadelesi veren Manchester United, bu skorla puanÄ±nÄ± 62'ye Ã§Ä±kartÄ±rken, Crystal Palace 42 puanda kaldÄ±.

Manchester Unitedda Åžampiyonlar Ligi umudu sÃ¼rÃ¼yor

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