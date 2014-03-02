Mancini'nin canı sıkkın!

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da, teknik direktör Roberto Mancini, "Hayatımda görmediğim goller kaçırdık ve beraberlikle sona erdi" dedi.

Mancini, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok fazla söylenecek bir şey olmadığını belirterek, "Çok net pozisyonlar yakaladık. 4-0 kazanabilirdik. Hayatımda görmediğim goller kaçırdık ve beraberlikle sona erdi. Forvetlerimizin gösterdiği performanstan mutlu değilim. Çok gol kaçırdık" diye konuştu.

Drogba'nın Rize'ye getirilmemesi ile ilgili bir soruya Mancini, "Çok gereksiz saçma sapan spekülasyonlar çıktı. 36 yaşında ve sürekli oynuyor, bu hafta milli maça gidecek. Dinlendirme amacıyla getirmedik. Burada olsa onu düşünürdük, artık bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

- "9 dakika kala Sneijder'i çıkardık"

Mancini, kendi performansını nasıl bulduğunu soran bir gazeteciye ise sitem etti. Gazetecinin sürekli bu soruyu sorduğunu ima eden Mancini, gazeteciye hitaben, "Bu fikirlerden sonra senin Barcelona'da oynaman lazım. Dönüp dolaşıp aynı yerlere bağlıyorsun. 9 dakika kala Sneijder'i çıkardık. İnanılmaz şanslar yakaladık ve çift forvetle yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik" şeklinde konuştu.

Ligde bu hafta çok penaltı olduğunu vurgulayan Mancini, "Bu haftayı, penaltı haftası olarak değerlendirebiliriz. Kayseri'de de penaltı oldu. Fenerbahçe maçında iki penaltı oldu. Bugünkü penaltı, net bir penaltıydı. Rakibimizle ilgili konuşamayız" dedi.

Mancini, adının İngiliz ekibi Totenham ile anılmasını düşünmediğini, sadece Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve kupayı düşündüğünü, spekülasyonlara kulak asmadığını sözlerine ekledi.