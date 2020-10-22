Her sene dünyanın farklı yerlerinde maraton koşusu gerçekleştirilir. Kilometrelerce yapılan koşu ve yarış ile beraber, dünya çapında önemli sporcular bu yarışa katılırlar. Özellikle çok yüksek bir efor gereken bu koşu değişik uzunluklar çerçevesinde ele alınır ve birçok değişik ülkede buna göre gerçekleştirilir.

Maraton Koşusu Kaç Kilometredir ve Ortalama Kaç Saat Sürer?

Genel olarak maraton koşuları iki şekilde ele alınır. Bunlardan biri tam maraton diğeri ise yarım maratondur. Tam maraton 42 kilometre ve 195 metredir. Her ne kadar 195 metrenin 42 kilometre yanında çok düşük kaldığı düşünülse bile, bu uzunluğun da mutlaka tamamlanması gerekmektedir. Böylece tam maraton bitmiş olur. Yarı maraton ise 21,1 kilometre uzunluk kapsamında gerçekleşmektedir.

Aslına bakılırsa maraton koşusu için herhangi bir süre bulunmaz. Önemli olan dereceye girecek olan kişilerin toplamdaki uzunluğu tamamlamasıdır. Tabii aynı zamanda diğer bütün sporcularında süreyi tamamlaması beklenir. Dünya çapında genel ortalamaya bakılacak olursa 2 saat ve birkaç dakika süre içerisinde tamamlanır.

Ancak bu süreyi daha geriye çekerek rekor kıran dünya çapında önemli sporcular da bulunmakta. Özellikle şu an 1 saat 59 dakika ve 43 saniye ile rekor kırılmış durumda. Ancak genel olarak ortalama 2 saat ve bundan geçecek birkaç dakika da maraton için ön plana çıkıyor. Doğal olarak yarı maratonu için ise 1 saatlik bir süre geçerlidir. Tabii bu süre 1. için geçerliliğini korur. 2. ve 3'ü ile beraber diğer kişiler adına süre biraz daha uzun geçebilir.