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26.08.2020 - 01:52 |

Mario Lemina'ya Southampton'da forma numarası verilmedi!

Galatasaray'da geçen sezonu kiralık geçiren Mario Lemina ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kulübü Southampton tarafından açıklanan forma numaraları listesinde Lemina yer almadı.

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Beşiktaş ve Galatasaray'ın transferi için çaba sarf ettiği Mario Lemina, kulübü Southampton tarafından açıklanan forma numaraları listesinde yer almadı.

Galatasaray'da geçen sezonu kiralık geçiren ve bonservisi Southampton'da olan Gabonlu orta saha oyuncusunun İngiliz kulübünde geleceğinin olmadığı da kesinleşmiş oldu.

Sosyal medya paylaşımlarında sadece bireysel antrenman yaptığı gözlenen Lemina için kulübü Southampton 9 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Mario Leminaya Southamptonda forma numarası verilmedi

Mario Leminaya Southamptonda forma numarası verilmedi

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