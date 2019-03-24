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24.03.2019 - 11:15 | | ANKARA (AA)

Mavericks, Warriors'ı hezimete uğrattı

NBA'de Dallas Mavericks'in 35 sayı farkla yendiği son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, 2007'den beri evindeki en ağır mağlubiyetini aldı.

Mavericks, Warriors'ı hezimete uğrattı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Golden State Warriors'ı 126-91 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Play-off şansını kaybeden Dallas Mavericks, Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Golden State Warriors'ı deplasmanda 126-91 mağlup etti.

All-star oyun kurucusu Stephen Curry'den yoksun sahaya çıkan son 2 yılın NBA şampiyonu Warriors, 2007'den bu yana seyircisi önündeki en ağır mağlubiyetini yaşadı.

Mavericks'in 20 yaşındaki Sloven oyuncusu Luka Doncic 23 sayı, 11 ribaunt, 10 asistlik performansıyla bu sezon adım attığı ligde 6. kez üç istatistikte çift haneye ulaştı. Doncic, Magic Johnson'dan (7) sonra NBA tarihinde 21 yaşına basmadan en fazla "triple double" yapan oyuncu oldu.

Warriors'ta Kevin Durant 25 sayı, 5 ribaunt, DeMarcus Cousins da 19 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 124-117
Washington Wizards-Miami Heat: 108-113
Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 129-127
Chicago Bulls-Utah Jazz: 83-114
Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 99-112
Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 91-126
Portland Trail Blazers-Detroit Pistons: 117-112
Sacramento Kings-Phoenix Suns: 112-103

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