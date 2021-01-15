Mbaye Diagne'ye bir şok daha! Milli takımda...

Galatasaray’da gollerini sıralayan Mbaye Diagne buna karşın en önemli hedeflerinden biri olan milli takıma geri dönmeyi bir türlü başaramıyor. Süper Lig’de sarı-kırmızılı forma ile iyi bir sezon geçiren ve Falcao’nun yokluğunda skor yükünü üstlenen golcü oyuncunun milli takıma alınmamasıyla ilgili olarak ülkesinden açıklama geldi.

Deneyimli teknik adam açıkladı

Senegalli teknik adam Abatalib Fall ülkenin milli takımının başındaki ismin, Galatasaraylı futbolcuyu neden kadroya davet etmediğini açıkladı. Senegal Milli Takımı Teknik Dirketörü Aliou Cisse’nin, oyuncunun sarı-kırmızılı ekipte formda olduğunun ve iyi işler çıkardığının farkında olduğunu söyleyen Fall şöyle konuştu:

‘Galatasaray’daki performansıyla ilgisi yok’

Mbaye Diagne çok iyi form tuttu. Aslında her teknik adam da böyle bir oyuncuyu takımında ister ama milli takım için de bazı kriterler var. İyi bir performans sergiliyor olsa da, milli takımın bu kriterlerinin de göz önünde bulundurulması gerekiyor. Eğer bunlar kendisinde görülmezse çağrılması zor olacak. Aliou Cisse de Diagne’yi neden düşünmediğinin farkında. Diagne’yi milli takıma çağırmamasının performansıyla bir alakası yok”.

1.5 yıldır milli takımdan uzak

Son olarak 2019 yazında Senegal Milli Takımı forması giyen Mbaye Diagne 1.5 yıldır milli takımın uzağında bulunuyor.