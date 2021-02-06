Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük: 0-1

Süper Lig'in 24. haftasında, iki İstanbul takımının kapışmasında formda ekiplerden Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir'i 1-0 yenmeyi başardı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın 19. dakikasında Giuliano penaltı atışından faydalanamadı.

Kırmızı-siyahlı ekibi galibiyete ulaştıran golü 52. dakikada Jimmy Durmaz kaydetti. Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 37'ye yükseltirken, Başakşehir 24 puanda kaldı.

Son şampiyon Başakşehir 6 haftadır galibiyet yüzü göremiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

1. dakikada konuk ekibin atağında Ademi, ceza sahasındaki Borini'ye pasını verdi. Borini'nin sol çaprazdan şutunda kaleci Mert topu kontrol etti.

18. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Ömer Ali Şahiner, ceza sahasına girdiği anda Borini'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

19. dakikada Giuliano'nun kullandığı penaltıda, üst direğe çarpan top auta gitti.

28. dakikada Fatih Karagümrük gole çok yaklaştı. Sağ kanattan dip çizgiye inen Ndao, altı pas önüne yerden pasını attı. Ademi'nin yakın mesafeden gelişine vuruşunda kaleci Mert, meşin yuvarlağı çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

45 2. dakikada ev sahibi takımın atağında Hasan Ali Kaldırım sol kanattan ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Crivelli'nin kafa vuruşunda kaleci Aykut, köşeye giden topu uzanarak kontrol etti.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktörü Aykut Kocaman bir önceki lig maçına göre ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Kocaman, turuncu-lacivertli takımın deplasmanda 3-0 kaybettiği Galatasaray mücadelesine ilk 11'de başlayan cezalı Deniz Türüç'in yerine genç oyuncu Muhammed Emin Sarıkaya'yı sahaya sürdü.

Turuncu-lacivertli ekip; Mert Günok, Muhammed Emin Sarıkaya, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Azubuike, Ömer Ali Şahiner, Giuliano, Gulbrandsen ve Crivelli ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Mehmet Topal, Danijel Aleksic, Nacer Chadli, Edin Visca, Rafael, Junior Caiçara, Bolingoli, Tolga Ciğerci ve Berkay Özcan kadroda yer almadı.

Muhammed Emin Sarıkaya ilk kez ilk 11'de

Turuncu-lacivertli takımın 18 yaşındaki genç oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya, Süper Lig'de ilk kez bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir'in, iki sezon önce Bursaspor'dan kadrosuna kattığı genç oyuncu, Fatih Karagümrük karşısında sağ bekte görev aldı.

Muhammed Emin Sarıkaya, bu sezon Medipol Başakşehir'in Galatasaray ve Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmalarda sonradan oyuna girmişti.