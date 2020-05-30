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30.05.2020 - 17:12 | | Â  Ä°STANBUL (AA) -

Medipol BaÅŸakÅŸehir hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü

Medipol BaÅŸakÅŸehir Futbol TakÄ±mÄ±, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden baÅŸlamasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±nda Aytemiz Alanyaspor ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

Medipol BaÅŸakÅŸehir hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü
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KulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda 11'e 11 Ã§ift kale maÃ§ yapÄ±ldÄ±.

Turuncu-lacivertli takÄ±m, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na 1 Haziran Pazartesi gÃ¼nÃ¼ devam edecek.

Medipol BaÅŸakÅŸehir-Aytemiz Alanyaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±, 13 Haziran Cumartesi gÃ¼nÃ¼ oynanacak. BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nÄ±n ev sahipliÄŸi yapacaÄŸÄ± mÃ¼sabaka, saat 19.15'te baÅŸlayacak.

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