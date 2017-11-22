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22.11.2017 - 11:27 | | AA

Medipol Başakşehir, Ludogorets deplasmanında

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu beşinci maçında yarın Bulgaristan ekibi Ludogorets ile deplasmanda karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Ludogorets deplasmanında
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Razgrad kentindeki Ludogorets Arena'da TSİ 23.05'te başlayacak karşılaşmayı Çekya Futbol Federasyonundan hakem Miroslav Zelinka yönetecek. Maç, Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

C Grubu'nda oynadığı 4 maçta 2 puan toplayan Medipol Başakşehir, Ludogorets'i deplasmanda mağlup ederek gruptan çıkma şansını son maça taşımak istiyor.

Grupta oynadığı 4 maçta 8 puan toplayan Ludogorets ise yenilgisiz liderliğini sürdürüyor.

Önemli isimler kadroda yok

Medipol Başakşehir'de, Ludogorets ile oynanacak maçta takımın önemli isimleri kadroda yer almayacak.

Sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir'in yanı sıra Galatasaray maçı sonrasında hafif ağrıları bulunan Emmanuel Adebayor ve Gael Clichy, tedbir amaçlı olarak Bulgaristan'a götürülmedi.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Mehmet Batdal, Tunay Torun ve Aurelien Chedjou da bu maçta görev alamayacak.

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