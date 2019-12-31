Mehmet Büyükekşi: 2020 Gaziantep FK'nın başarı yılı olacak

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig’de ilk yarının tamamlanmasının ardından genel bir değerlendirme yaptı. İlk devreyi dokuzuncu sırada bitirmenin önemli olduğunu ifade eden Büyükekşi, 2020 yılında da sürdürülebilir başarılar kazanmak istediklerini belirtti.

“Güzel bir yılı geride bıraktık”

2019 yılının Gaziantep şehri için çok önemli geçtiğini ifade eden Mehmet Büyükekşi, “2019 yılında Gaziantep şehrimiz, Onursal Başkanımız Adil Sani Konukoğlu başkanlığında hak ettiği yer olan Süper Lig’e çıkma sevinci yaşayarak tarihe geçmiştir. 2019 yılının ilk altı ayında şampiyonluk sevinci yaşayıp, daha sonra ise tarihimizde ilk kez Süper Lig’de sahne almaya hak kazandık. Gelinen noktaya baktığımızda ise takımımız topladığı 24 puanla, Süper Lig’de 9. sırada sezonun ilk yarısını kapattı. Gerçekten geriye dönüp bakıldığı zaman, unutulmayacak bir yıl oldu diyebilirim. Bu başarıların sürdürülebilir bir yapıya kavuşması ve istikrarı sağlayabilmek adına çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Ümit ediyorum ki yeni yıl tüm insanlara olduğu gibi futbol takımımız için de başarılarla dolu olur” dedi.

“Devre arası kampını en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz"

Devre arası kamp dönemi ve transferlerle ilgili de konuşan Başkan Mehmet Büyükekşi, “Ligde 24 puan topladık diye işlerin bittiğini ve artık ligde kaldık gibi bir düşünceye asla katılmamamız gerekiyor. Her geçen gün üzerine koyarak, ligde üst sıralara yükselmek istiyoruz. Hedefimizi ilk on sıra olarak dile getirmiştik ve bu doğrultuda en yukarılara tırmanmak istiyoruz. Lige verilen bu arada hocamızın da fikir ve önerileri kapsamında hem kadromuzu güçlendirmek hem de iyi bir antrenman dönemi yaşamak istiyoruz. Sezonun ilk yarısında özellikle sakat futbolcularımızın fazlalığı nedeniyle tam anlamıyla eksiksiz sahaya çıkamadık. Hem sakat futbolcularımızın aramıza katılması, hem de yapmak istediğimiz nokta transferlerle ligin ikinci devresinde de adımızdan başarılarla söz ettirmek istiyoruz. Elbette ki tüm takımlar, bu dönemde güçlenebilmek adına çalışmalar yapacaklardır. İnşallah bizlerde üzerimize düşen görevleri yerine getirip, bu devre arası kampını takım olarak en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Kampanyamız devam ediyor”

'Gaziantep Tek Yürek' kampanyasının da devam ettiğini dile getiren Büyükekşi, “Kulübümüzün, şehirdeki tüm taraftarlarımızın beklentisine yanıt verebilmesi adına ciddi bir kaynak oluşturması gerekiyor. Bu doğrultuda yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte, sürekli arayış halindeyiz. Gaziantep Tek Yürek kampanyası kapsamında Gaziantep’te oldukça verimli bir geceyi geride bıraktık. Taraftarlarımızın ve şehrimizin desteğiyle bu kampanyamız devam ediyor. Umut ediyorum ki taraftarlarımız yeni yılda da takımlarına destek olmaya devam edeceklerdir. Çünkü bu kulübün uzun yıllar boyu Türk futbolunda yer alması için şehrin ve taraftarın önemi çok büyük. Yeni yılda da tüm taraftarlarımızı hem sahada, hem de saha dışında kulüplerine sonuna kadar destek olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

“2020 yılı Gaziantep Futbol Kulübü’nün başarı yılı olsun”

2020 yılının tüm insanlığa barış, sağlık ve mutluluk getirmesini dilediğini sözlerine ekleyen Mehmet Büyükekşi, “Güzel bir yılı geride bıraktık ve artık 2020 yılının heyecanını yaşamaya başladık. Yeni yılın, insanlığa, futbol camiasına ve taraftarlarımıza sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. İnşallah yeni yılda da taraftarlarımızla el ele vererek, yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Herkesin yeni yılını en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.