27.10.2017 - 17:43 |
Mehmet Özdilek, sağlık kontrolünden geçti
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, sağlık kontrolünden geçti.
Mustafa Reşit Akçay’ın istifasının ardından Atiker Konyaspor’un 1.5 yıllık sözleşme imzalayarak takımın başına getirdiği Mehmet Özdilek sağlık kontrolünden geçirildi.
Sağlık sponsoru Medicana Konya Hastanesinde kardiyoloji, ortopedi, genel cerrahi ve dahiliye polikliniklerinde muayene edilerek genel kontrollerini yapılan Mehmet Özdilek’in sağlık testinden başarıyla geçtiği öğrenildi.