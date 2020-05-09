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HaberlerMilli Takım Haberleri Mehmet Zeki Çelik: EURO 2020yi sabırsızlıkla bekliyorum
09.05.2020 - 12:22 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL (DHA)

Mehmet Zeki Çelik: EURO 2020yi sabırsızlıkla bekliyorum

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, Gaziantepte geçirdiği karantina döneminde Demirören Haber Ajansına (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Çelik, EURO 2020ye en iyi şekilde hazırlanmak istiyorum. Milli takımımızı güzel bir turnuva bekliyor. İnşallah başarılı olacağız. EURO 2020yi sabırsızlıkla bekliyorum dedi.

Mehmet Zeki Çelik: EURO 2020yi sabırsızlıkla bekliyorum
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GAZİANTEP FKYA VE PERSONELE TEŞEKKÜRLER

Karantina sürecini Gaziantepte geçirdiğini belirten milli oyuncu, Gaziantep Futbol Kulübü oyuncularıyla birlikte özel uçakla Paristen Gaziantepe geldik. Birkaç gün sonra karantinadan çıkacağız. Süreç biraz zor geçti. Tek başına bir odada bekliyorsun. Sıkıcı bir durum ama az kaldı. Herkesin Allah yardımcısı olsun. Burada personel bizimle çok ilgili ve alakalı. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Gaziantep FK da bize çok destek oldu onlara da çok teşekkür ederim diye konuştu.

4 YILIK SÖZLEŞMEM VAR, KULÜBÜMDE MUTLUYUM

İsmi İngiltere Premier Lig ekipleriyle anılan 23 yaşındaki futbolcu, Kulübümle 4 senelik bir sözleşmem var. Transfer için taliplerin olduğu da söyleniyor ama benim bir bilgim yok. Menajerim ve kulübüm bu konularla ilgili görüşüyor. Yeni sezon için hazırlanıyorum ve kulübümde mutluyum açıklamasını yaptı.

Mehmet Zeki Çelik: EURO 2020yi sabırsızlıkla bekliyorum

EURO 2020Yİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

Koronavirüs nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) için sabırsızlandığını söyleyen Çelik, EURO 2020ye en iyi şekilde hazırlanmak istiyorum. Milli takımımızı güzel bir turnuva bekliyor. İnşallah başarılı olacağız.  EURO 2020yi sabırsızlıkla bekliyorum diye konuştu.

FRANSA LİGİNİN İPTALİ DOĞRU KARARDI

Koronavirüs nedeniyle Fransa Liginin iptalinin oyuncular açısından olumlu karşılandığını belirten Çelik, Fransa Liginin iptali doğru bir karardı. Bu şartlar altında oynamak doğru değil. Hastalık bittikten sonra futbola başlamanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Korkuyla oynamaktansa beklemeyi tercih ederim" ifadelerini kullandı.

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SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLAMAK İSTİYORUM

Karantina döneminden sonra sahada bireysel olarak çalışmalarına başlayacağını dile getiren Çelik, "Fransada sokağa çıkma yasağı vardı ve saha antrenmanları yapamadım. Kulübümüz yeni sezon için net bir tarih açıklamadı çünkü Fransadaki net durum net değil dedi.

Mehmet Zeki Çelik: EURO 2020yi sabırsızlıkla bekliyorum

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