Mesut Özil ve Hakan Çalhanoğlu sezon sonu bedava!

2021 yılının başlangıcıyla beraber dünya futbolunda birçok yıldızın 6 ay sonraki durumu dikkat çekmeye devam etti. Kulüplerinde sözleşmesi sona erecek birçok ünlü yıldız, Avrupa futbolunda şimdiden gündem olmaya başladı. Lionel Messi haricinde birçok önemli ismin bu listede olması gözlerden kaçmadı.

Hatta Daily Mail ve MARCA gazeteleri sezon sonunda serbest kalacak yıldızlardan bir ilk 11 bile çıkardı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ve Türk asıllı yıldız Mesut Özil’in de yer aldığı özgür kalacak yıldızlar listesi şöyle: Lionel Messi, Sergio Ramos, Sergio Aguero, David Alaba, Memphis Depay, Gini Wijnaldum, Di Maria, Julian Draxler, Jerome Boateng, Gianluigi Donnarumma, Jesse Lingard ve Olivier Giroud.

Chelsea’den 36.5 milyonluk kâr

Mart 2020’den beri süren koronavirüs pandemisine karşın Chelsea kulübü kâr açıkladı.

İngiliz ekibi, her ne kadar gelirlerde azalma olsa da 32.5 milyon sterlin yani 36.5 milyon euroluk bir kâr olduğunu vurguladı. Kulübün gelirlerinin 446.7 milyon sterlinden 407.4 milyon sterline indiğini ancak kulübün zarar etmediği aktarıldı. Hatta UEFA Finansal Fair Play başa baş kurallarına da uyulduğu dile getirildi.

Maviler özellikle 2019-2020 ve 2020-21 sezonunda transfer satışlarından 214 milyon sterlinlik gelir elde etti. 247 milyon sterlinlik transfer gerçekleştirdi. Chelsea’nin resmi açıklamasında koronavirüs salgınına rağmen finansal anlamda güçlü ilerlediklerini duyurdu.