Mevzu Gazi Koşusu

SAFA TEKELİ

Atatürk, at yarışlarına verdiği önemi, Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’da himayesinde ve yetimler yararına düzenlenen yarışları, silah arkadaşlarıyla izlemeye giderek gösterir. Çocuk Esirgeme Kurumu yararına 11 Kasım 1922’de koşulan yarışları izlemeye gittiğinde, yanında Millî Savunma Bakanı Refet (Bele) Paşa ile çekilen fotoğrafta, küçük yetim kızın göğsüne iliştirilmiş kurdelede, “Hasılatı yetimler içindir, göz dikmeyiniz” yazısı dikkati çeker.

Gazi Mustafa Kemal’in desteğiyle 1926 yılında kurulan Yarış ve Islah Encümeni’nin, “Gazi Koşusu” adıyla Türk derbisi düzenlemek isteği, Mustafa Kemal tarafından da kabul görür.



İlk Gazi Koşusu

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in de devlet erkânıyla izlediği, Ankara Hipodromu’nda 10 Haziran 1927’de koşulan ilk Gazi Koşusu’nu Ali Muhiddin Hacıbekir’in “Neriman” adlı kısrağı 2.50.00 ile birinci bitirir. İlk Gazi Koşusu’nun ikramiyesi 2 bin liradır. 1929 yılında Celal (Bayar) Bey’in sahibi olduğu Cap Gris Nez, 1930’da da İsmet Paşa’nın Olgo adlı safkanları bu koşuyu kazanırlar. İstanbul’da ilk kez 1968’de düzenlenen Gazi Koşusu’nda birinciliği Burhan Karamehmet’in “Asuvan” adlı safkanı elde eder.

Türk yarışçılığının en büyük klasiği olan Gazi Koşusu’nun armağanı, Atatürk’ün at üzerindeki som gümüş heykeli, 1970 yılından beri verilmeye başlanır. Ünlü heykeltıraş Şadi Çalık’ın eseri olan bu heykeli ilk kez “Sadettin” adlı safkanın sahibi Sadun Atığ alır.







Bir aşk öyküsü

Yarışlarda mesafe rekoru, Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot’a ait. İngiliz safkanı Bold Pilot, bu rekoru 23 Haziran 1996’daki Gazi Koşusu’nda, 2.26.22’lik dereceyle elde eder. Jokey Halis Karataş ile Özdemir Ataman’ın kızı Begüm Ataman’ın aşklarına da tanıklık eder Bold Pilot. Bu öykü, “Bizim İçin Şampiyon” filmine de konu olur.

94’üncüsü bugün koşulacak Gazi Koşusu’nun en önemli özelliği üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış yaşamlarında yalnız bir kere koşabilmeleri.

Çim pistte koşulan yarışın mesafesi 2 bin 400 metre.