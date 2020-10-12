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12.10.2020 - 20:26 |

MHK Danışmanı Uilenberg'den hakem kararları açıklaması!

MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, hakem seminerleri, elleme oynama konusu ve tartışmalı pozisyonlar hakkında açıklamalarda bulundu.

MHK Danışmanı Uilenberg'den hakem kararları açıklaması!
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MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, beIN Sports'a konuk oldu. Uilenberg, hakem seminerleri, elleme oynama konusu ve tartışmalı pozisyonlar hakkında açıklamalarda bulundu. 

"SEMİNERDE İLK 4 HAFTADAKİ ÖNEMLİ KARARLARI ELE ALDIK"

Milli maç araları MHK için önemli. Covid-19 nedeniyle uzun bir seminer yapamadık. O nedenle birer günlük seminer yaptık. Cumartesi ve Pazar. Cumartesi Süper Lig, Pazar günü 1. lig hakemleri. Bu seminerde ilk 4 haftada meydana gelen tüm önemli kararları, elle oynamaları, ceza sahası içindeki pozisyonları sunduk ve kendilerine ilettik. İki ayrı programla hakemlerimizi hazırlamış olduk. 

"VAR'DA NET KANIT OLMASI LAZIM"
"VAR hakeminin müdahil olabilmesi için, net kanıt olması lazım. O kadar net olacak ki, hakem gördüğünde tamam diyecek"

MHK Danışmanı Uilenbergden hakem kararları açıklaması

"ELLE OYNAMA POZİSYONLARI HAKKINDA"

Elle oynama konusunda konuşan Jaap Uilenberg, "Elle oynama Türkiye ve Avrupa'da tartışılıyor. Bu kadar zor bir konuyu kolaya indirgemeye çalışıyoruz. Oyun kuralları ve talimatlara göre hakemlerimize iletmeye çalışıyoruz." 

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