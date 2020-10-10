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10.10.2020 - 22:26 |

Michael Frey coştu, Waasland farklı kazandı!

Fenerbahçe'den Belçika ekibi Waasland'a kiralanan Michael Frey takımın 3-0 kazandığı Sparta Petegem maçında attığı 2 golle yıldızlaştı.

Michael Frey coştu, Waasland farklı kazandı!
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Belçika Kupası'nda Waasland evinde Waasland ile karşı karşıya geldi. Waasland maçı 3-0 kazandı.

Fenerbahçe'den Waasland'a kiralanan Michael Frey performansıyla dikkat çekti. Frey 52. ve 85. dakikalarda attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından oldu. Diğer golü ise 30 dakikada Heymans attı.

1 YILLIĞINA KİRALANDI
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "İsviçreli oyuncumuz Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika’nın Waasland-Beveren takımıyla prensip anlaşmasına varılmıştır. İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz." ifadeleri kullanılmıştı.

Michael Frey coştu, Waasland farklı kazandı

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