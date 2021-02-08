Milli atlet Ersu Şaşma: Olimpiyat barajını geçeceğim

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen ve dün sona eren Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Ersu Şaşma, 5.72'yi üçüncü hakkında atlarken, Avrupa salon barajını da geride bıraktı. Milli atlet, 5.80'deki olimpiyat barajını ise az farkla kaçırdı.

HEDEFİ OLİMPİYAT BARAJI

Rekorun ardından DHA'ya konuşan Ersu Şaşma; ailesinin, federasyonun ve kulübü Fenerbahçe'nin desteğiyle güzel bir yarışı geride bıraktığını kaydederek, "Başta biraz kötüydü sonra toparladım. Ama önümüzdeki yarışlarda inşallah olimpiyat barajını atlamayı düşünüyorum. En azından Avrupa Şampiyonası'na kadar, salon bitene kadar olimpiyat barajını geçmeyi düşünüyorum. Olmadı açıkta en azından daha çok zamanımız var. Bütün yarışlara katılarak, en kötü, puan toplayarak ilerlemek istiyoruz. Tabii İbrahim hocama hepsini adayacağım. Onun için yapıyorum hepsini. İnşallah da başarılı olacağım bütün hepsinde" dedi.

"İBRAHİM HOCAM İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Atletizm Milli Takımı'nın ve Ersu Şaşma'nın antrenörlerinden İbrahim Halil Çömlekçi geçen ay kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 49 yaşında vefat eden antrenörün ardından Ersu Şaşma, katıldığı tüm turnuvalarda hocasının hayalini gerçekleştirmek istediğini belirtti. Çömlekçi'yi hiçbir zaman unutmayacağını dile getiren Ersu Şaşma, "Yıkıldık öyle bir haberde. Ama ben onun gibi olacağım dedim, onun gibi sert olacağım dedim. Onun hayallerini gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım. Onu düşünerek bütün gücümü veriyorum, güçlü olmaya çalışıyorum. Bu seneyi de böyle kapatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

DUYGUSAL ANLAR

Kırdığı rekor sonrası antrenörü İbrahim Halil Çömlekçi adına bastırılan tişörtü öpen milli atlet duygusal anlar yaşadı. Tribünde oğlunu takip eden Suzan Şaşma ise gözyaşlarına hakim olamayarak genç sporcuya sarıldı ve moral vermeye çalıştı. Suzan Şaşma, "Oğlumun her zaman destekçiyiz" dedi.