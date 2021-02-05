Milli sporcu Berke Akçam ve Devrim Kazan Türkiye rekorunu kırdı!

Turkcell Türkiye Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün geride kalırken, milli sporcular Berke Akçam ve Devrim Kazan, Türkiye rekoru kırdı.

Ataköy Atletizm Salonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, bu yıl geçen sene yaşamını yitiren Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) İstanbul İl Temsilcisi Selahattin Yıldız'ın anısına düzenleniyor. Şampiyona, 13 Şubat'ta düzenlenecek Balkan 20 Yaş Altı ve 20 Şubat'ta organize edilecek Balkan Büyükler Salon Atletizm şampiyonaları için seçme niteliği taşıyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, asıl branşı 400 metre engelli olan Berke Akçam, salonda yarıştığı 400 metrede en iyi derecesini 47.32'den 46.99'a indirerek kariyerine bir Türkiye rekoru daha ekledi.

Berke, böylece Batuhan Altıntaş'a ait 47.10'luk 20 yaş altı Türkiye rekorunu geliştirirken, tüm zamanlarda Yavuz Can, Batuhan Altıntaş ve Ali Ekber Kayaş'tan sonra salonda 47 saniyenin altında derece yapabilen dördüncü Türk atlet oldu.

3 bin metre mücadelesinde üçüncü olan milli sporcu Devrim Kazan, salondaki 20 yaş altı Türkiye rekorunu kırmayı başardı. Devrim, 8:07.04'lük derecesiyle Süleyman Bekmezci'ye ait 7 yıllık 20 yaş altı Türkiye rekorunu yarım saniye geliştirdi.

İlk gün geride kaldı

İstanbul'da 7 Şubat Pazar günü sona erecek organizasyonda ilk gün geride kalırken, şampiyonada çeşitli dereceler de elde edildi.

Erkekler 3 bin metrede 2017 Avrupa Salon şampiyonu İspanyol atlet Adel Mechaal, 7:49.32'lik derecesiyle hedefi olan Avrupa barajını gerçekleştirirken, hemen ardından ikinci olan Abdurrahman Gediklioğlu, bir hafta önce yakaladığı baraj derecesini geliştirerek performansını 7:57.43'e indirdi.

Erkekler 60 metre finalinde Kayhan Özer, 6.67 koşarak en iyi derecesini 0.04 saniye geliştirirken, kadınlarda Mizgin Ay, 7.44'lük derecesiyle ipi göğüsledi.

20 yaş altı kategorisinde ise şampiyonluklar erkeklerde Orçun Ünalan'ın (6.90), kadınlarda ise Zülha Armutçu'nun (7.61) oldu.

Kadınlar 800 metre seçmesinde Aslı Arık, 2:06.36'lık derecesiyle son dört sezonda Türkiye salondaki en iyi dereceyi koşarken, ikinci sırada yarışı tamamlayan Tuğba Toptaş da 2:07.74 ile Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası barajını yakaladı.

Kadınlar sırıkla atlamada Mesure Tutku Yılmaz, 4,30 metreyle ilk kez büyüklerde Türkiye Salon şampiyonluğunu kazandı. Yarışmada Buse Arıkazan ise 4,25 metre atlayarak ikinci oldu. Her iki atletin de 4,35 metredeki denemeleri, izleyenlere heyecan yaşattı.

Öte yandan, yarışmalar esnasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine titizlikle dikkat edildi. Sabah seansından itibaren düzenli olarak dezenfekte işlemi gerçekleştirilirken, sosyal mesafe kuralları da sürekli kontrol altında tutuldu.