Milli sporcular kürsüye abone oldu!

ERKAN AYRAÇ

Kovid-19 salgınından bütün herkes etkilenirken, bir süre evlerinde kalan sporcularımızın nasıl dönecekleri herkes için merak konusu olmuştu. Fakat onlar kırdıkları rekorların yanında kürsüde bayrağımızı dalgalandırarak en güzel cevabı verdi

Tüm dünyada etkisini sürdüren Kovid-19 salgını en çok da sporculara darbe vurmuştu. Yaşanan kısıtlamaların ardından uzun bir süre evde kalan milli yıldızlarımız, katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri dereceler ve aldıkları madalyalarla ‘acaba nasıl dönecekler’ sorusuna en güzel cevabı verdi.

Temmuz’da başlayan yeni normalleşme sürecinin ardından öncelikle voleybolda U19 Milli Takımımız zirveye çıkarak gururumuz olmayı başardı. U17 Genç Kız Takımımız da ikincilik kürsüsünü rakiplerine kaptırmayarak büyük alkış aldı.



Sakçı damgası

Çıtayı asıl yükselttiğimiz branş ise yüzme ve cimnastik oldu. Uluslararası Yüzme Ligi’ne Emre Sakçı kırdığı rekorlar ve aldığı madalyalar ile damga vururken rakiplerine de olimpiyat öncesi gözdağı verdi. Merve Tuncel geçtiğimiz günlerde Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 1500 metre serbest stil gençler kategorisindeki 15:45.29’luk derecesiyle dünya gençler rekoru kırarken, olimpiyat biletini aldı.



İlk madalya

Cimnastikte de ülkemiz birçok ilki yaşadı. Ukrayna’da düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası’nda Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar’dan oluşan takımımız altın madalya alarak Türk spor tarihinde bir ilki başardılar.

Mersin’in ev sahipliğinde yapılan Erkek ve Kadın Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda kürsüde Türkiye vardı. Erkeklerde genç sporcularımız 1 gümüş, 3 bronz alırken büyüklerde Ferhat Arıcan bir altın, bir bronz, İbrahim Çolak bir altın aldı. Kadın Milli Takımımız 4. olarak madalyayı kılpayı kaçırırken, Göksu Üçtaş Şanlı yer aletinde gümüş alarak bu kategoride Türkiye’ye ilk madalyasını kazandırdı. Derin Tanrıyaşükür de gençlerde bronz aldı.





Öte yandan judoda Budapeşte Grand Slam’inde Vedat Albayrak ve Kayra Sayit altın madalya kazandı. Avrupa U24 Modern Pentatlon Şampiyonası’nda İlke Özyüksel zirveye çıktı. Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nı iki gümüş, bir bronz, Bireysel Güreş Dünya Kupası’nı ise sporcularımız 7 gümüş, 6 bronz ile noktaladı.

Salgında tercih edilen ülkeyiz

Salgın döneminde sporcularımızın elde ettiği başarıların yanında Türkiye organizasyon düzenleme kabiliyeti ile tercih edilen ülke oldu. Birçok etabın iptal edildiği Dünya Ralli Şampiyonası’nda Marmaris etabı herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Uzun bir aradan sonra İstanbul Park’ta yapılan Formula 1 İstanbul Grand Prix’sinde ise şampiyon belirlendi.

Ülkemiz asıl sınavını Mersin’de verdi. Fransa ve Azerbaycan’ın ev sahipliğinden çekildiği Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’na Türkiye sadece iki ayda hazırlandı, herkesin takdirini kazanmayı başardı.