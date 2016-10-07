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HaberlerDünya Kupası Haberleri Milli Takımın rakibi Finlandiya'da Eremenko şoku yaşanıyor
07.10.2016 - 11:17 |

Milli Takımın rakibi Finlandiya'da Eremenko şoku yaşanıyor

İzlanda-Finlandiya maçında forma giymeyen konuk ekipten Roman Eremenko'ya UEFA'nın 30 gün men cezası verdiği ortaya çıktı.

Milli Takımın rakibi Finlandiya'da Eremenko şoku yaşanıyor
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Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin de bulunduğu I Grubu'nda İzlanda-Finlandiya karşılaşması oynandı. Konuk ekibin yıldız ismi Roman Eremenko, bu maçta forma giymedi.

Finlandiya Futbol Federasyonu'nun mücadelenin ardından yaptığı açıklama, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun neden oynamadığını gün yüzüne çıkardı. Federasyon Eremenko'nun, UEFA tarafından 30 günlük men cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Kararın gerekçesi belirtilmezken, oyuncunun kulübü CSKA Moskova'nın detaylı duyuruyu yapacağı iletildi. Eremenko'nun ceza almasına neden olan olayın, Rubin Kazan'dan CSKA'ya transferindeki bir usülsüzlük ya da dopingli çıkmış olmasından kaynaklanabileceği üzerinde duruluyor.

Rubin'den açıklama geldi

Rubin Kazan kulübü konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Kulüp sözcüsü Mikhail Stepanov, kendileriyle olan kontratını feshederek CSKA'ya giden futbolcuyla ilgili bir şikayetlerinin bulunmadığını söyledi.

Esrar mı kullandı?

Finlandiya'nın pazar günü Hırvatistan ile yapacağı maçta da oynayamayacak olan futbolcunun dopingli çıkması durumunda ise marijuana (esrar) kullanmış olabileceği belirtildi.

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