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Haberler Diğer Haberleri Milli yüzücü Emre Seven, Mersin'den KKTC'ye doğru ilk kulacını attı
02.10.2020 - 10:45 | | DHA

Milli yüzücü Emre Seven, Mersin'den KKTC'ye doğru ilk kulacını attı

Mersin'de Yenişehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar solo ve kafessiz bir şekilde yüzecek olan milli yüzücü Emre Seven, saat 05.33'te Anamur Burnu'ndan ilk kulacını attı.

Milli yüzücü Emre Seven, Mersin'den KKTC'ye doğru ilk kulacını attı
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Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk Türk yüzücü Emre Seven, "Kulacım Kadar Uzaktasın" sloganıyla Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yüzmeye başladı. Bozyazı ilçesindeki limandan tekneye binen Emre Seven, Dünya Açık Deniz Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından belirlenen açık deniz yüzme kuralları gereğince doğal kıyıdan yüzme geçişine başlamak üzere Anamur Burnu'na gitti. Kıyıya giden Emre Seven burada ellerini kaldırdı ve hakemlerden start için işaret bekledi. Hakemler, Seven'i karada görünce işareti verdi ve yüzme geçişi başladı.

"BAŞARACAĞIMA İNANIYORUM"

Yüzmeye başlamadan önce açıklamalarda bulunan Emre Seven, parkuru başarıyla tamamlayacağına inandığını ifade ederek, şunları söyledi:

''Çok iyi bir şekilde hazırlandık. Aylardır bu proje için hazırlanıyoruz. Ülkemiz için güzel bir spor aktivitesi ve tanıtım olacak. Çok değerli teknik ekibimiz var. Ben bunu başaracağıma inanıyorum. Her şey kurallar çerçevesinde olacağı için bota çıkmak ve dokunmak dahi yasak. Peki nasıl besleneceğiz? Rutin olarak her saat başı veya 50 dakikada bir likit ve normal olarak beslenmemi gerçekleştireceğim. Sopayla bana yiyeceğim uzatılacak. Herhangi bir destek almadan gıdamı aldıktan sonra devam edeceğim. Yaklaşık 35 molam olacak."

100 BİNİN ÜZERİNDE KULAÇ

Hava koşullarına bağlı olarak düz bir çizgide gidemeyeceği için 90 kilometre yüzecek sporcunun parkuru 30 ila 40 saatlik bir sürede tamamlanması bekleniyor. Toplamda 100 binin üzerinde kulaç atacağı tahmin edilen Emre Seven, yüzme geçişi boyunca herhangi bir kara parçasına veya tekne, feribot, gemi vb. gibi herhangi bir deniz aracına temas edemeyecek. Seven'in geçişi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuzey batısında yer alan Koruçam Burnu'nda tamamlaması bekleniyor.

Milli yüzücü Emre Seven, Mersinden KKTCye doğru ilk kulacını attı

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