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22.11.2019 - 09:43 | | ANKARA (AA)

Milwaukee Bucks, galibiyet serisini 6 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 137-129 mağlup etti.

Milwaukee Bucks, galibiyet serisini 6 maça çıkardı
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NBA'e 2 maçla devam edildi. Fiserv Forum'da Portland Trail Blazers'ı ağırlayan sezonun formda takımlarından Milwaukee Bucks, rakibini 8 sayı farkla mağlup ederek sezonun 12. galibiyetine ulaştı.

Üst üste 6. kez sahadan galip ayrılan Doğu Konferansı lideri Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 24 sayı, 19 ribaunt, 15 asistle "triple-double" yaparken, Eric Bledsoe 30 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt, Pat Connaughton 18, Donte DiVincenzo 16 sayıyla skora destek verdi. Oyuna sonradan girerek yaklaşık 15 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 6'şar sayı ve ribaunt üretti

Bu sezon 11. kez kaybeden Blazers'ta C.J. McCollum 37 sayı, 10 asist ve 6 ribaunt, Skal Labissiere 22 sayı ve 12 ribaunt, Carmelo Anthony 18 sayı ve 7 ribauntla oynadı.

Çekişmeli maçı Pelicans kazandı

Çekişmeli geçen Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, New Orleans Pelicans, deplasmanda Phoenix Suns'u 124-121 yendi. Sezonun 6. galibiyetine ulaşan Pelicans'ta Brandon Ingram 28 sayı ve 8 ribaunt, JJ Redick 26 sayı, Jrue Holiday 23 sayı ve 9 asist, E'Twaun Moore ise 19 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 7. kez kaybeden Suns'ta Kelly Oubre 25 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, Devin Booker ise 19 sayı, 7 asist ve 5 ribauntluk performans sergiledi.

NBA'de yarın 10 maç oynanacak.

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