Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Minnesota Timberwolves'ta başantrenörlüğe Chris Finch getirildi
23.02.2021 - 12:16 | | AA

Minnesota Timberwolves'ta başantrenörlüğe Chris Finch getirildi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Minnesota Timberwolves'ta Ryan Saunders'tan boşalan başantrenörlük görevine Chris Finch getirildi.

Minnesota Timberwolves'ta başantrenörlüğe Chris Finch getirildi
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, Toronto Raptors'ın yardımcı antrenörü Chris Finch ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve Timberwolves'un yeni başantrenörü olması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Antrenörlük kariyerinin ilk yıllarında Sheffield Sharks, Giessen 46ers, Euphony Bree, Dexia Mons-Hainaut gibi Avrupa takımlarını çalıştıran 51 yaşındaki Finch, NBA'de ise Houston Rockets, Denver Nuggets, New Orleans Pelicans ve son olarak Toronto Raptors'ın teknik ekibinde yer aldı.

Bu sezon 31 maçta sadece 7 kez kazanan ve Batı Konferansı'nda son sırada yer Minnesota Timberwolves, alınan kötü sonuçlar nedeniyle başantrenör Ryan Saunders'ın görevine hafta içinde son vermişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de Erol Bulut için karar verildi!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Sörloth'un babasından gündemi sarsan açıklama! 'Oğlum mutlu değil'

Minnesota Timberwolvesta başantrenörlüğe Chris Finch getirildi

    Real Madrid, Atalanta'ya hazır
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Cisse’den Fenerbahçe çıkışı
      Cisse’den Fenerbahçe çıkışı
    2. Günün En Çok Oynanan Maçları
      Günün En Çok Oynanan Maçları
    3. Ralli Bodrum'a geri dönüyor
      Ralli Bodrum'a geri dönüyor
    4. Denizlispor'da Ahmed Yasin şoku
      Denizlispor'da Ahmed Yasin şoku
    5. Trabzonspor’da kadro toparlanıyor
      Trabzonspor’da kadro toparlanıyor
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dubaide Türkiye rekoru kıran Türkerin hedefi Tokyo Olimpiyatları

    Dubaide Türkiye rekoru kıran Türkerin hedefi Tokyo Olimpiyatları

    Gustavo'suz Fenerbahçe'nin yüzü gülmüyor

    Gustavo'suz Fenerbahçe'nin yüzü gülmüyor

    Damian Kadzior: Alanyaspor taraftarına şov yapmak için sabırsızlanıyorum

    Damian Kadzior: Alanyaspor taraftarına şov yapmak için sabırsızlanıyorum

    Minnesota Timberwolves'ta başantrenörlüğe Chris Finch getirildi

    Minnesota Timberwolves'ta başantrenörlüğe Chris Finch getirildi

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet