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17.02.2021 - 17:47 |

Mısır televizyonu, Mostafa Mohamed'in çölde yaptığı antrenman görüntülerini paylaştı!

Mostafa Mohamed’in Galatasaray’daki müthiş formunun sırrı olduğu belirtilen çölde kum üzerindeki zorlu çalışmasının görüntüleri Mısır televizyonu tarafından yayınlandı.

Mısır televizyonu, Mostafa Mohamed'in çölde yaptığı antrenman görüntülerini paylaştı!
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Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Galatasaray’ın yeni transferi Mostafa Mohammed’in çölde kum üzerindeki çalışmasının görüntüleri yayınlandı. Sarı-kırmızılıların Zamalek takımından kadrosuna kattığı 23 yaşındaki santrfor, 4 maçta 4 gol atarak hızlı bir başlangıç yapmış ve dikkatleri üzerine çekmişti.
Mısır televizyonu yayınladı

Zamalek’te son 7 maçın yalnızca 2’sinde forma giyen oyuncunun formunun zirvesinde olması şaşkınlık yaratırken, bu başarısındaki sırrının Türkiye'ye seyahatinin öncesinde gerçekleştirdiği özel bir çalışma olduğu ortaya çıktı. Mısır’ın DMC televizyon kanalı tarafından yayınlanan görüntülerde Mostafa Mohammed’in kum üzerinde gerçekleştirdiği antrenman gözler önüne serildi.

‘Türkiye’de parlamasını sağlayan idman’

Mısır televizyonunca “Mostafa Mohammed’in Türkiye liginde hemen parlamasını sağlayan zorlu kum antrenmanı” ifadeleriyle yayınlanan görüntülerde oyuncunun kum zemin üzerinde hem koşular yaptığı hem de topla çalıştığı görülüyor.

Kum üzerinde hava topu çalışması

Bir kum tepesinde eğimli bir arazide yukarıdan kendisine atılan topları karşılayarak pas dağıtan Mostafa’nın aynı zamanda, bu zorlu zeminde zıplayarak kafa topu çalışması yapması da dikkat çekiyor.

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Mısır televizyonu, Mostafa Mohamedin çölde yaptığı antrenman görüntülerini paylaştı

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