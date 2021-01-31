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31.01.2021 - 13:43 |

Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (31 Ocak)

İsim sponsoru olduğu Sultanlar Ligi'ndeki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün karşılaşmaları.com Sultanlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor!

Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (31 Ocak)
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VakıfBank'ın 25 maçta 24 galibiyet ve 72 puanla zirvede yer aldığı Sultanlar Ligi'nde heyecan, hafta sonu mücadeleleriyle kaldığı yerden devam edecek.

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından ve MisliTV YouTube kanalından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz karşılaşmalar...

13.00 ÇAN GENÇLİK KALE SPOR - KARAYOLLARI

14.00 PTT – AYDIN B. ŞEHİR BLD.

16.00 SARIYER BLD. – BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS

18.00 NİLÜFER BLD. – THY

19.30 SİSTEM9 YEŞİLYURT - KUZEYBORU

Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (31 Ocak)

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