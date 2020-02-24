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HaberlerAnkaragücü Haberleri MKE Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk yenilgisini aldı
24.02.2020 - 11:33 | | AA

MKE Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk yenilgisini aldı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktörMustafa Reşit Akçay ile çıktığı 4. maçında ilk yenilgisini başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne karşı aldı.

MKE Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk yenilgisini aldı
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Sarı-lacivertli takım teknik direktör Akçay ile 20. haftada çıktığı ilk maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmış, ardından deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenmişti.

İç sahadaki Fenerbahçe maçından 2-1 galibiyetle ayrılan MKE Ankaragücü, başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu ve Akçay yönetiminde ilk yenilgisini yaşadı.

Süper Lig'de bu sezon teknik direktörler Metin Diyadin ve Mustafa Kaplan ile çalışan MKE Ankaragücü, 27 Ocak'ta teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ı getirmişti.

Kötü gidişini sonlandırmak için transfer yasağını kaldıran sarı-lacivertli kulüp, ara transferin son günlerinde 15 transfer gerçekleştirmişti.

Kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 20 puanla 16. sırada yer alıyor.

Başkent temsilcisi, gelecek hafta, şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

MKE Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk yenilgisini aldı

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