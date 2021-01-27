MKE Ankaragücü'nde en fazla süreyi kaleci Friedrich aldı

Ligin ilk yarısını 18 puanla düşme hattının içinde 19. sırada tamamlayan sarı-lacivertlilerde kaleci Friedrich, 20 maçın 17'sinde ilk 11'de forma giyerek 1530 dakika sahada kaldı. Brezilyalı file bekçisi, takımının en fazla süre alan ismi olmasına rağmen son iki maçta formasını Korcan Çelikay'a kaptırdı. Teknik direktör Mustafa Dalcı, ilk yarının son iki haftasında Friedrich'i yedek bıraktı.

Brezilyalı kaleciden sonra en fazla forma şansı bulan isim Gürcü oyuncu Saba Lobjanidze oldu. İlk yarının bütün maçlarında forma şansı bulan Lobjanidze, 17 karşılaşmada ilk 11'de oynadı ve sahada 1479 dakika kaldı. Bu iki ismi Hırvat savunma oyuncusun Zvonimir Sarlija, 1460 dakikayla izledi.

- 30 farklı isim forma şansı buldu

MKE Ankaragücü, ilk yarıda en fazla futbolcuya şans veren takımlardan biri oldu.

Sarı-lacivertlilerin ligde çıktığı 20 maçta 30 farklı isim süre aldı.

- En golcü Paintsil

MKE Ankaragücü'nün en golcü ismi Ganalı kanat oyuncusu Joseph Paintsil oldu.

Ligde sadece 11 maçta ilk 11'de görev alan Paintsil, 7 gol attı. Paintsil'i 5 golle Torgeir Borven, 3 golle Emre Güral, 2'şer golle Lobjanidze ve Daniel Lukasik, birer golle de Jonathan Bolingi, Zvonimir Sarlija, Atakan Çankaya, Endri Çekiçi ile Aliou Badji takip etti. Sarı-lacivertlilerin ilk yarıda attığı diğer golü ise Kasımpaşalı Florent Hadergjonaj kendi filelerine gönderdi.

- 48 sarı, 2 kırmızı kart

MKE Ankaragücülü futbolcular sezonun ilk yarısında 48 sarı kart, 2 kırmızı kart gördü.

Sarı-lacivertlilerde Alper Potuk ile Bolingi gördükleri kırmızı kartlarla takımın maçları bir oyuncu eksik bitirmesine neden oldu.

MKE Ankaragücü'nde ilk devrede en fazla sarı kart gören ismi ise Sarlija oldu. Hırvat savunma oyuncusu 6 kez sarı kartla cezalandırıldı.

- Teknik direktör değişikliği yaradı

MKE Ankaragücü, ligin 7. haftasından sonra yaptığı teknik direktörlük değişikliğiyle çıkışa geçti.

Fuat Çapa yönetiminde ilk 7 maçında galibiyet alamayan ve 2 puanda kalan MKE Ankaragücü, teknik direktörüyle yollarını ayırdı. Çapa'nın yerine Mustafa Dalcı getirildi.

Dalcı yönetiminde ilk iki maçta Trabzonspor ve Fraport-TAV Antalyaspor'a kaybedilmesine rağmen sonraki 11 karşılaşmada 5 galibiyet elde edildi. Dalcı yönetiminde MKE Ankaragücü, 13 maçta 16 puan topladı.

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