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02.04.2020 - 13:04 | | ANKARA (İHA) -

MKE Ankaragücü’nden milli dayanışma kampanyasına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu milli dayanışma kampanyasına. MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu üyeleri de destek verdi.

MKE Ankaragücü’nden milli dayanışma kampanyasına destek

MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu bu kampanyaya 100.000 TL katkıda bulundu.

Başkanı Fatih Mert, "Bireysel yardımlarımızın yanında Yönetim Kurulu olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu milli dayanışma kampanyasına biz de destek oluyoruz. Koronavirüs ile mücadele konusunda canlarını hiçe sayarak insanların sağlığını kurtarmak için uğraşan doktorlarımıza ve sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Bu virüsle mücadeleyi, bu zorlu süreci el birliği ile dayanışma içerisinde atlatacağımıza inanıyorum. Koronavirüsten etkilenen vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

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