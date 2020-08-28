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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Monaco, Caio Henrique'yi renklerine kattı
28.08.2020 - 10:14 | | İSTANBUL (AA) -

Monaco, Caio Henrique'yi renklerine kattı

Fransız ekibi, Atletico Madrid'te forma giyen Brezilyalı sol beki transfer etti.

Monaco, Caio Henrique'yi renklerine kattı
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, İspanya'nın Atletico Madrid takımından Brezilyalı sol bek Caio Henrique'yi kadrosuna kattı.

Monaco Kulübü, 23 yaşındaki Henrique ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun transfer için 8 milyon avro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.

Profesyonel kariyerine 2016'da Atletico Madrid ile başlayan Henrique, ülkesinin Parana, Fluminense ve Gremio takımlarında kiralık olarak oynamıştı.

Monaco, Caio Henriqueyi renklerine kattı

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