28.08.2020 - 10:14 | | İSTANBUL (AA) -
Monaco, Caio Henrique'yi renklerine kattı
Fransız ekibi, Atletico Madrid'te forma giyen Brezilyalı sol beki transfer etti.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, İspanya'nın Atletico Madrid takımından Brezilyalı sol bek Caio Henrique'yi kadrosuna kattı.
Monaco Kulübü, 23 yaşındaki Henrique ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun transfer için 8 milyon avro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.
Profesyonel kariyerine 2016'da Atletico Madrid ile başlayan Henrique, ülkesinin Parana, Fluminense ve Gremio takımlarında kiralık olarak oynamıştı.
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