Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMotor Sporları Haberleri MotoGP'de 2020 sezonu İspanya’da açılıyor
17.07.2020 - 13:07 | | AA

MotoGP'de 2020 sezonu İspanya’da açılıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası, 19 Temmuz Pazar günü İspanya Grand Prix'si ile başlıyor.

MotoGP'de 2020 sezonu İspanya’da açılıyor
ABONE OL

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun ilk yarışı 4,4 kilometrelik Jerez Pisti’nde 25 tur üzerinden gerçekleşecek.

MotoGPde 2020 sezonu İspanya’da açılıyor

TSİ 15.00’te start alacak yarışta gözler son 4 yılın şampiyonu Red Bull sporcusu Marc Marquez'in üzerinde olacak.

Son 7 yılda 6 kez mutlu sona ulaşmayı başaran, toplamda ise 8 şampiyonluğu bulunan Marquez, sezonu zaferle açmak istiyor.

2013’ten bu yana MotoGP'de 56'sı yarış zaferi olmak üzere 95 kez podyuma çıkan ve bu sezonun da en büyük şampiyonluk adayı olarak gösterilen İspanyol sporcu, geçen seneyi MotoGP tarihinin en yüksek puanını (420) toplayarak tamamlamıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! Serbest kal, bize gel...

Barcelona 2020-21 Sezonu Formalarını Tanıttı

Aksal Yavuz: Trabzonspor bu süreci iyi yönetemedi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. MotoGP'de 2020 sezonu İspanya’da açılıyor
    MotoGP'de 2020 sezonu İspanya’da açılıyor
  2. La Liga şampiyonu Real Madrid kupa sayısını 91'e çıkardı
    La Liga şampiyonu Real Madrid kupa sayısını 91'e çıkardı
  3. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig yolunda bir adım önde
    Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig yolunda bir adım önde
  4. Süper Lig'de yerli teknik direktör geleneği bu yıl da bozulmayacak
    Süper Lig'de yerli teknik direktör geleneği bu yıl da bozulmayacak
  5. Fenerbahçe, Süper Lig'de son 18 derbide 2 kez yenildi
    Fenerbahçe, Süper Lig'de son 18 derbide 2 kez yenildi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kalman Meszöly: Fenerbahçe sıradan bir takıma dönüştü

Kalman Meszöly: Fenerbahçe sıradan bir takıma dönüştü

Zenit, K.C. Rivers'ı kadrosuna kattı

Zenit, K.C. Rivers'ı kadrosuna kattı

Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

Yeni Malatyaspor'da hedef lige tutunmak

Yeni Malatyaspor'da hedef lige tutunmak

Sıradaki Haber