Kadınlar, kadınlarımız, analarımız...

Bu özel günde onları anarken, Demba Ba’yı seyredip, “Analar neler doğuruyor?” diye söylememek mümkün değildi. Çok özel bir insan, çok karakterli bir isim, futbolcu olarak da mükemmel bir oyuncu...

Attığı golün, yaptığı iki asistin Başakşehir açısından ne kadar önemli olduğunu zaten herkes biliyor ama Beto’ya yaptığı faulün sonrasındaki özrü, sahalarda çok az görülecek bir centilmenlikti. Golündeki müthiş volesi de ender rastlanan güzellikteydi. Aslında maçın geneline bakıldığında, ilk 45 dakika için söylenecek tek şey, Demba Ba’nın golü oldu. Fakat Başakşehir geleneği yine ortaya kondu, ikinci yarıda lider ağırlığını olduğu gibi ortaya koydu.

Crivelli gerçekten müthiş bir savaşçı... Nerede yer alırsa alsın, ne oynarsa oynasın, motivasyonu yüzde 100, katkısı yüzde 100... Bunu bir de golle süsleyince, Okan Buruk’un Demba Ba-Crivelli ikilisinden neden vazgeçmediği bir kez daha ortaya çıkıyor.

Üçüncü golün sahibi İrfan, ilk yarıda fazla görünmedi, ikinci devrede de sahneden inmedi. Öyle yetenekli ki... Oynadığında seyretmek bir zevk, rakipseniz bir dert!

Başakşehir olur da Mert’siz olur mu? Öyle kritik bir kurtarış yaptı ki, takımını ipten aldı. Göztepe ise, özellikle rakibin 10 kişi kaldığı dönemde Başakşehir’i köşeye sıkıştırdı, risk aldı ama aradığı golü bulamadı. İzmir ekibi öyle bir takıma boyun eğdi ki, mayıstan sonra “Yenildik ama şampiyona yenildik” bile diyebilir.