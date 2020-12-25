Uzun bir süre sonra, belki de ilk kez; bir hakemin yanlışları, futbol kamuoyunun tamamını bir araya getirdi. Yaptıkları ve yapmadıkları konusunda herkes yazdı, çizdi. Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek'in yaşattıkları, babası, eski hakem Selami Şimşek'in torpiline kadar uzandı.

Olay, doğru ya da yanlışlar değil, alınan pozisyonlar bence...

Burada en haklı taraf olan Başakşehir'in çığlığı duyulmadı bile! Sosyal medya üzerinden, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yaşandı! Cim-Bom'un "Kara gece" diye başlatıp, Fenerbahçe'nin devam ettirdiği çocukça sataşmalar... Tencere dibin kara, seninki benden kara misali...

Galatasaray; Yeni Malatya, Çaykur Rize, Denizli veya herhangi bir takım aleyhine yapılan hataları neden görmüyor da, Başakşehir'in avukatlığına soyunuyor. Çünkü, Fenerbahçe'nin o haftaki rakibiydi! Çünkü, aynı puandalar. Çünkü, ezeli rakipler. Çünkü, çünkü, çünkü...

Biliyorlar ki Türkiye'de, adaletin gücü değil, güçlünün adaleti hakim... Kimin sesi gür çıkarsa o haklı! Yoksa Şimşek çakmış(!), gök gürlemiş kimse ona bakmıyor.

Yazık! Daha 14. haftada böyle çıngar çıkıyorsa, 40. haftaya nasıl geleceğiz?

Galatasaray, bir gün sonra, bu kez, "Herkes için adalet istiyoruz" diyor ve ekliyor: "Teknik direktörümüz Fatih Terim'e verdiği beş maçlık ceza hakkaniyet ölçülerine uygun değildir." Ha şunu bileydiniz! Terim'e verilen cezanın karşılığı 5 o-la-maz... Ama daha önceki emsallerine bakınca, bu bile fazla geliyor tabii!

Sizin istediğiniz, "ben"i kollayan adalet...

Haklıyken haksız olmak...

Başakşehir'de Rafael, dokunmadığı halde kartı gördü. Ancak Okan Buruk'un hakeme el-kol hareketi hiç de yakışık almadı. İki kırmızının yanında İrfan Can'ın yaptığı bir hayvan betimlemesi, tek kelimeyle, en hafifinden terbiyesizlikti. "Terbiyesiz" diyorum, nasıl olsa hakeme bu sözü eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in konuşmaları hakaret olarak kabul edilmedi. O yüzden vicdanım rahat!

Fakat Okan Buruk gibi artık tecrübeli sınıfına geçen bir teknik adamın kırmızı kart gördükten sonra taktik veremeyeceğini bilmesi gerekiyor. Adam eline kâğıdı kalemi aldı, bir sahaya bağırmadığı kaldı.

Keza Rafael... Maç sonunda saha içine girdi, hakemin üzerine yürüdü.

Geçen hafta için, "Terim'e hak ettiği cezayı verebilecekler mi?" sorusuna şimdi yenisini ekleyelim, tedbire uymamaktan Fatih Terim'in cezasını "takdiren" 2 karşılaşmaya indirenler, Okan Buruk için ne verecek?

Bu işte bir çelişki VAR!

Önce şunu söylemek gerek; Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün Türkiye'de Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli gibi efsanelerin yerini alabilecek en büyük aday... Futbolculuğunda ne kadar disiplin yoksunu ise, teknik adamlığında o derece 'eli sopalı'... "Ümraniye, Ümraniye olalı böyle bir disiplinle karşılaşmadı" diyorlar.

Ancak bazı yerlerde tutarsız... Mesela VAR konusunda... Alanya maçının ardından, "VAR'a ne gerek var?" diyerek futbolun doğasını bozduğunu söyleyen Sergen Yalçın, Ankaragücü maçında Larin'in iptal edilen golünde VAR'dan izlenmemesine içerlemiş, "VAR niye var, bunun için var" diyebiliyor.

Söz ağızdan çıkana kadar senin esirin, ağızdan çıktıktan sonra da sen onun esirisin; dikkat!

HAFTANIN TAKIMI: Gaziantep

HAFTANIN FUTBOLCUSU: Vitor Hugo (Trabzonspor)

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ: Sumudica (Gaziantep)

HAFTANIN 11'İ

Marafona (A.Alanya)

Rosier (Beşiktaş), Atakan (Ankaragücü), Vitor Hugo (Trabzonspor), Guilherme (İH Konya)

Maxim (Gaziantep), Taylan (Galatasaray), Fajr (DG Sivas), Caner (Fenerbahçe)

Rodallega (Denizli), Skoda (Ç.Rize)