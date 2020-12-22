TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu Disiplin MÃ¼fettiÅŸliÄŸi, Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Terim'i, tam Ã¼Ã§ ihlalden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Åžimdi Terim deÄŸil, Tahkim Kurulu dÃ¼ÅŸÃ¼nsÃ¼n!

Ligin 5. haftasÄ±nda, Gaziantep Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Marius Sumudica'nÄ±n "tedbire uymama" cezasÄ±nÄ±, alt limit olan 4'ten 2'ye indiren, bunu da, "ihlalin gerektiÄŸi koÅŸullar ve olayÄ±n oluÅŸ ÅŸekli" diyerek, geÃ§iÅŸtiren Tahkim ile geÃ§en hafta Alanya AntrenÃ¶rÃ¼ Ã‡aÄŸdaÅŸ Atan'Ä±n, hakaret cezasÄ±nÄ±, yine alt sÄ±nÄ±r olan iki maÃ§tan bire indiren ve bunu da, "OlayÄ±n oluÅŸ ÅŸekli dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda" diyerek savunan kurul aynÄ±...

Merak ettiÄŸimiz; dÃ¼n Sumudica'nÄ±n indirimini birÃ§ok kiÅŸi gÃ¶rmediÄŸi, Ã‡aÄŸdaÅŸ Atan'a yapÄ±lanÄ± Ã§oÄŸunun duymadÄ±ÄŸÄ± bir ortamda; bugÃ¼n Fatih Terim'e nasÄ±l bir vereceksiniz? Daha doÄŸrusu PFDK verecek, ama siz ne yapacaksÄ±nÄ±z?

Ya hakeminize, "Terbiyesiz, ahlaksÄ±z" diyen bir hocanÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda su iÃ§eceksiniz, ya da bugÃ¼ne kadar yaptÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± inkar edip, 'pardon' diyeceksiniz.

Burada ne Terim'i yargÄ±lÄ±yoruz, ne de yargÄ±nÄ±n iÅŸine karÄ±ÅŸÄ±yoruz. HukukÃ§u da deÄŸiliz. Ancak hukuk normlarÄ±nÄ± yorumlamak iÃ§in hukukÃ§u olmaya gerek yok. Talimat belli, maddeler belli... Ama, 'takdiren' yapÄ±lanlar da belli!

Ãœstelik, her ÅŸeyin adalet terazisinin dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir ortamda!

KaÃ§ak iÅŸÃ§i!

StatÃ¼den, talimattan baÅŸladÄ±k, Ã¶yle devam edelim. Pandemi nedeniyle ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilmeyen, sadece kulÃ¼pler deÄŸil; TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu'nun hukuk birimleri de...

Son yapÄ±lan SÃ¼per Lig statÃ¼sÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z mÃ¼?

2000 ve daha sonrasÄ± genÃ§ler, A takÄ±m listesinde yazmaksÄ±zÄ±n mÃ¼sabakalarda oynayabilir. Yeni olan bu deÄŸil tabii... Eskiden bu yana, profesyonel olan 20 yaÅŸ altÄ±ndakileri, dilediÄŸin kadar oynatabiliyordun. Burada yeni olan, "15 yaÅŸÄ±nÄ± tamamlamÄ±ÅŸ olmalarÄ± kaydÄ±yla profesyonel futbolcu olma ÅŸartÄ± aranmaz" denilmesi...

Milyonlar kazanan aÄŸabeylerinin yanÄ±nda oynamak, hele, amatÃ¶r bir futbolcu iÃ§in, bulunmaz bir nimet...

Ama, ya sakatlanÄ±rsa... SonuÃ§ta orasÄ± profesyonel bir dÃ¼nya... Hepsinin SGK'sÄ± var, Ã¶zel sigortasÄ± var; var da var... O amatÃ¶r futbolcu ne yapacak? Bir nevi kaÃ§ak iÅŸÃ§i! SGK'sÄ±z adam Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ramazsÄ±n ama, SGK'sÄ±z oynatabilirsin!

AyrÄ±ca, Profesyonel FutbolcularÄ±n StatÃ¼sÃ¼ ve Transferleri TalimatÄ±'nda yer alan 4. maddeyi ne yapacaÄŸÄ±z?

"Profesyonel takÄ±mlar, resmi lig ve kupa mÃ¼sabakalarÄ±nda amatÃ¶r futbolcu oynatamazlar."

Bir zahmet onu da, geÃ§ici madde iÃ§ine soksaydÄ±nÄ±z?

Ya siz Profesyonel Futbolcular DerneÄŸi... Sizin de sÃ¶yleyecek bir ÅŸeyiniz yok mu?

Ä°statistikler doÄŸru yalanlardÄ±r!

Son dÃ¶nemde rakamlar, futbolun iÃ§inde fazla yer almaya baÅŸladÄ±. Oyunun gidiÅŸatÄ±nÄ± anlatmak iÃ§in bir metot oldu. Ancak eskiler ne demiÅŸler; "Ä°statistikler doÄŸru yalanlardÄ±r."

AlÄ±n size son hafta maÃ§larÄ±ndaki, topla oynama yÃ¼zdeleri: KaragÃ¼mrÃ¼k-Galatasaray (2-1): 40/60, Trabzon-Ã‡.Rize (2-1): 47.3/52.7, GÃ¶ztepe-Hatay (0-1): 54/45, Gaziantep-FenerbahÃ§e (3-1): 39/61.

Ama bunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶yle bir maÃ§ var ki, rekordan da Ã¶te... Denizli-Alanya (1-0): 19.8/80.2

Gel de rakamlara inan...

Ä°kisine de bravo

Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k-Galatasaray maÃ§Ä±nÄ±n kahramanÄ± Alassane Ndao iÃ§in her ÅŸey yazÄ±lÄ±p-Ã§izildi, ama, en iyisi MÄ°LLÄ°YET'te Cengiz MalgÄ±r'Ä±n rÃ¶portajÄ± oldu. Senegalli zengin bir mÃ¼teahhit babanÄ±n oÄŸlu, binlerce kilometre uzaktan gelip, TÃ¼rkiye'de adÄ±nÄ± duyuruyor. Hem de, 130 bin dolar yÄ±llÄ±kla... VatandaÅŸÄ± Diagne, Galatasaray'da tartÄ±ÅŸÄ±ladursun, o ise, bir semt takÄ±mÄ±nÄ±n mÃ¼tevazÄ± karakteri olarak hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rÃ¼yor. Ãœstelik, Ã§abuk ÅŸÄ±maran, ortalÄ±ÄŸÄ± tozu dumana katan bir profil de deÄŸil... BeÅŸ vakit namazÄ±nda, sadece, gÃ¶zÃ¼ futbolda... Bravo... Bir bravo da, KaragÃ¼mrÃ¼k BaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman Hurma'ya... Ndao ve diÄŸerleri ile "kadro mÃ¼hendisliÄŸi"nin ince Ã¶rneklerini sunuyor.

14. haftaÂ geldi bile...

Bu sezon, normal dÄ±ÅŸÄ± sonuÃ§lara oldukÃ§a alÄ±ÅŸtÄ±k. "BÃ¼yÃ¼kler" kavramÄ± sadece kaÄŸÄ±t Ã¼zerinde kaldÄ±, "istikrar" sembolÃ¼, sadece Gaziantep vardÄ±. Ama ona da bakÄ±yorsunuz; tek yenilgisi bulunuyor ancak 4 maÄŸlubiyeti olan FenerbahÃ§e ile BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n gerisinde... Ne var ki, onlar da 21 takÄ±mlÄ± sezonda, 13. hafta itibariyle en Ã§ok gol yiyen 5. takÄ±m... Alanyaspor, iki-Ã¼Ã§ haftada yaldÄ±zlarÄ±nÄ± dÃ¶ktÃ¼, Galatasaray aÄŸÄ±r-aksak gitmekte bir beis gÃ¶rmedi. Trabzon, Rize karÅŸÄ±sÄ±nda ipten dÃ¶ndÃ¼, Kayseri attÄ± attÄ±, kabul ettiremedi. Yeni teknik direktÃ¶rÃ¼yle Denizli, 'haftanÄ±n kazananÄ±' olurken, yine hakemler baÅŸrolden dÃ¼ÅŸmedi. PenaltÄ±lar yaÄŸmur gibi yaÄŸarken, bir hafta gÃ¶z aÃ§Ä±p kapayÄ±ncaya kadar geÃ§ti. Zaten, hemen 14. hafta geldi.

HAFTANIN TAKIMI: Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k

HAFTANIN FUTBOLCUSU: Cenk GÃ¶nen (Denizlispor)

HAFTANIN TEKNÄ°K DÄ°REKTÃ–RÃœ: Marius Sumudica (Gaziantep)

HAFTANIN 11'Ä°

Cenk GÃ¶nen (Denizlispor)

NazÄ±m Sangare (FenerbahÃ§e), Arda KÄ±zÄ±ldaÄŸ (GenÃ§lerbirliÄŸi), Demagoj Vida (BeÅŸiktaÅŸ), RÄ±dvan YÄ±lmaz (BeÅŸiktaÅŸ)

Alassane Ndao (F.KaragÃ¼mrÃ¼k), Ruben Ribeiro (Antalya), FayÃ§al Fajr (Sivasspor), Adem BÃ¼yÃ¼k (Y.Malatya)

Djaniny (Trabzon), Kenan Ã–zer (Gaziantep)