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26.10.2017 - 11:38 | | İHA

Mustafa Saral: "Kulübün satılması söz konusu değil"

Medipol Başakşehir Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, kulübün Katarlı iş adamı Nasser Al-Khelaifi'ye satılacağı iddialarını yalanladı.

Mustafa Saral: "Kulübün satılması söz konusu değil"
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Medipol Başakşehir Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, kulübün Katarlı iş adamı Nasser Al-Khelaifi'ye satılacağı iddialarını yalanladı.

Son yıllarda ligde gösterdiği performansla dikkat çeken Medipol Başakşehir'in, yayıncı kuruluşun ve Paris Saint-Germain Kulübü'nün de sahibi olan Nasser Al-Khelaifi'ye satılacağı iddiaları gündeme geldi. Konu ile ilgili İHA muhabirine konuşan Asbaşkan Mustafa Saral, Katarlı iş adamı ile bu konuda görüşme dahi yapılmadığını belirterek, "Kulübümüz anonim şirketi. Öyle bir görüşme olsa bildirim yaparak kamuoyu ile paylaşmak zorundayız zaten. Kesinlikle böyle bir satış söz konusu değil" dedi.

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