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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Napoli, Hakan Çalhanoğlu için sezon sonu hamle yapmaya hazırlanıyor
11.03.2020 - 21:44 |

Napoli, Hakan Çalhanoğlu için sezon sonu hamle yapmaya hazırlanıyor

Napoli kadroda büyük revizyona gitmeye hazırlanıyor. Gündeme gelen ilk isim ise Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu...

Napoli, Hakan Çalhanoğlu için sezon sonu hamle yapmaya hazırlanıyor
Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

İtalya'da yayın yapan Tuttomercatoweb.com'un haberine göre, Napoli sezon sonunda Milan'dan Hakan Çalhanoğlu ve Wolverhampton Wanderers'tan Diogo Jota için çalışmalara başladı. Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun Milan'ı çalıştırdığı dönemde takımın değişilmez isimlerinden olan Hakan Çalhanoğlu'nu çok istediği ve yönetimden transferin mutlaka bitirilmesini talep ettiği öğrenildi. Milli yıldız bu sezon Milan'da 25 maça çıktı. Hakan bu maçlarda 5 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

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Napoli'de gündeme gelen bir diğer isim ise Diogo Jota... Portekizli yıldız Wolverhampton'da yıldızını parlattı. Genç oyuncu bu sezon Wolves'ta 36 maça çıkarken 15 gol atıp 6 asist yaptı.

Napoli, Hakan Çalhanoğlu için sezon sonu hamle yapmaya hazırlanıyor

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