NBA takımı Houston Rockets satılıyor

Takımın CEO’su Tad Brown yaptığı açıklamada kulübün sahibi Leslie Alexander’ın satış sürecini başlattığını açıkladı.

NBA.com’da yer alan habere Alexander 1993 yılında takımı 85 milyon dolara satın almıştı.Forbes ise Houston Rockets’ın değerini 1.65 milyar dolar olarak hesapladı.

Geçmişte Hakeem Olajuwon, Clyde Draxler, Charles Barkley, Scottie Pippen, Tracy McGrady, Steve Francis gibi ünlü oyuncuların formasını giydiği Rockets, bu sezon James Harden ile sözleşme yenileyerek, NBA tarihinin en pahalı sözleşmesine imza attı. Houston, kadrosunu bir başka All Star yıldız Chris Paul'le güçlendirdi.