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05.02.2019 - 23:13 | | ANKARA (AA)

NBA yıldızı Wall evinde düştü, yeniden sakatlandı

Ocak'ta olduğu ameliyat sebebiyle NBA'de sezonu kapatan Washington Wizardslı Wall bir talihsizlik daha yaşadı. Yıldız oyuncu, evinde düşmesiyle aşil tendonunda oluşan yırtık yüzünden bir yıl sahalardan uzak kalacak.

NBA yıldızı Wall evinde düştü, yeniden sakatlandı
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Sakatlığı yüzünden sezonu kapatan Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Washington Wizards'ın all-star oyun kurucusu John Wall'un, evinde düşmesi sonucu aşil tendonunda yırtık meydana geldi.

Sol topuğunun arkasındaki kemiğin büyümesi ve aynı ayağındaki kronik aşil tendonu sakatlığı nedeniyle 8 Ocak'ta ameliyat edilen ve 6 ila 8 ay sahalardan uzak kalması beklenen Wall, talihsiz bir olay yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, evinde kayıp düşen Wall'un sol aşil tendonunda yırtık tespit edildi. Bir operasyon daha geçirecek 28 yaşındaki basketbolcunun sağlığına kavuşmasının, bir yıl süreceği belirtildi.

Bu sezon çıktığı 32 maçta 20,7 sayı ve 8,7 asist ortalamaları yakalayan Wall, 5 kez all-star seçildiği NBA kariyerinde ise maç başına 19 sayı ve 9,2 asist üretti.

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