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22.10.2018 - 10:13 | | AA

NBA'de gecenin sonuçları

NBA'de Cleveland forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın rakip potaya 12 sayı bıraktığı maçta kazanan 133-111'le Atlanta Hawks oldu.

NBA'de gecenin sonuçları
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, takımının 133-111 kaybettiği Atlanta Hawks maçını 12 sayıyla tamamladı.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers deplasmanından 133-111 galip ayrıldı. Hawks'un çaylak oyun kurucusu Trae Young 35 sayı ve 11 asistle sahanın en etkili ismi oldu.

23 sayı, 5 ribaunt üreten Kent Bazemore ve 16 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Alex Len, galibiyette önemli rol oynadı.

Cavaliers'ta Kevin Love 16 sayı, 17 ribaunt, kenardan gelen Jordan Clarkson 19 sayı ve Cedi Osman 12 sayı, 4 asist, 3 ribauntla mücadele etti.

Denver Nuggets, son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors'ı 100-98 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Nuggets'ı galibiyete, 23 sayı, 11 ribaunt, 6 asistle oynayan Nikola Jokic ve 28 sayı kaydeden Gary Harris taşıdı.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 111-133

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 120-131

Denver Nuggets-Golden State Warriors: 100-98

Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 115-112

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