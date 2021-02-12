Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri NBA'de Warriors, Magic'i Curry'nin etkili oyunuyla yendi
12.02.2021 - 10:50 | | AA

NBA'de Warriors, Magic'i Curry'nin etkili oyunuyla yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Orlando Magic'i 111-105 mağlup etti.

NBA'de Warriors, Magic'i Curry'nin etkili oyunuyla yendi
ABONE OL

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Warriors, evinde oynadığı Magic karşılaşmasını kazandı.

Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 19'da 10 üç sayı isabetiyle 40 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve 4 top çalmayla oynadı. Andrew Wiggins 21 sayı, 7 ribaunt, 3 blok, Kelly Oubre de 17 sayı, 10 ribauntluk katkıda bulundu.

Magic'te Nikola Vucevic 25 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, Dwayne Bacon ve Terrence Ross 20'şer sayı üretti.

- Furkan 7 sayı kaydetti

Portland Trail Blazers, Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers'ı 118-114 yendi.

Ev sahibi Trail Blazers'ı galibiyete, 30 sayı, 7 asistle oynayan Damian Lillard ve kenardan gelerek 24 sayı atan Carmelo Anthony taşıdı.

76ers'ta Joel Embiid'in 35 sayı, 9 ribaunt ve Ben Simmons'ın 23 sayı, 11 ribaunt, 9 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Furkan Korkmaz ise 7 sayı, 5 ribauntla maçı tamamladı.

- Sonuçlar

Houston Rockets-Miami Heat: 94-101

Boston Celtics-Toronto Raptors: 120-106

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 95-111

Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 118-114

Golden State Warriors-Orlando Magic: 111-105

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Merih Demiral'a rekor bonservis! İngilizler duyurdu...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! 3 milyon Euro karşılığında...

NBAde Warriors, Magici Currynin etkili oyunuyla yendi

    İşte Efecan Karaca ve Trabzonspor gerçekleri | Canlı yayında açıkladı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Bakasetas'a yöneltilen soru ile ilgili açıklama
      Bakasetas'a yöneltilen soru ile ilgili açıklama
    2. Karaman'dan Başakşehir uyarısı
      Karaman'dan Başakşehir uyarısı
    3. Tenis kortunun yapımı tamamlandı
      Tenis kortunun yapımı tamamlandı
    4. Curry sahneye çıktı, Warriors kazandı
      Curry sahneye çıktı, Warriors kazandı
    5. Voleybolda haftanın programı
      Voleybolda haftanın programı
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Osaka, Avustralya Açık'ta 4. tura çıktı

    Osaka, Avustralya Açık'ta 4. tura çıktı

    Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında moral arıyor

    Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında moral arıyor

    Osman Özköylü, Altay'la ilk maçına Ankara Keçiörengücü karşısında çıkacak

    Osman Özköylü, Altay'la ilk maçına Ankara Keçiörengücü karşısında çıkacak

    Son dakika | Beşiktaş'ta Atiba stopere...

    Son dakika | Beşiktaş'ta Atiba stopere...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet