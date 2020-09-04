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04.09.2020 - 12:46 | | AA

NBA'de "yılın çaylağı" Ja Morant

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies forması giyen Ja Morant, "yılın çaylak oyuncusu" seçildi.

NBA'de "yılın çaylağı" Ja Morant
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NBA'den yapılan açıklamaya göre, bu sezon 67 maçta 17,8 sayı, 7,3 asist ve 3,9 ribaunt ortalamasıyla oynayan 21 yaşındaki ABD'li basketbolcu, yapılan oylamanın ardından yılın çaylağı ödülünü kazandı.

Morant, 2001-02 sezonunda "yılın çaylağı" seçilen Pau Gasol’un ardından bu ödülü kazanan ilk Memphis Grizzlies oyuncusu oldu.

Oylamada, Miami Heat forması giyen Kendrick Nunn ikinci, New Orleans Pelicans'ta oynayan Zion Williamson ise üçüncü sırada yer aldı.

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