Nefesleri kesen yarış: Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri

Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri oylamasında nefesleri kesen bir yarış yaşanıyor. 66 yıllık mazisiyle Türk Sporu’nun en önemli organizasyonlarından biri olan ve bir klasik haline gelen anketimize www.milliyet.com.tr adresinden ve gazete kuponlarıyla oy yağdıran yaklaşık dört milyon sporsever müthiş bir heyecan fırtınası yarattı.

Erkek bakımının lider markası Gillette’in işbirliği ile farklı bir çehreye bürünen oylamanın Yılın Sporcusu kategorisinde Eda Erdem, Rıza Kayaalp, İbrahim Çolak ve İrem Yaman arasında kıran kırana süren bir mücadele görülüyor. Birinciliğin sürekli el değiştirdiği bu dalda Busenaz Sürmeneli ve İlke Özyüksel bu dörtlüyü çok yakından takip ediyor.

Gillette Yılın Futbolcusu kategorisinde de sezona damgasını vuran dört önemli isim; Merih Demiral, Fernando Muslera, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder birincilik kürsüsü için amansız bir yarışın içine girdiler. Yılın Takımı’nda da çekişme üst düzeyde. Euro 2020 finallerinde yarışma hakkını kazanan A Milli Futbol Takımı, Avrupa ikincisi olan ve aynı zamanda Olimpiyat vizesi alan Voleybol Kadın Milli Takımı, Süper Lig’de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray Futbol Takımı ve Euroleage’de kupayı kılpayı kaçıran Anadolu Efes rakiplerinden bir adım öne çıktılar.

Yılın antrenörü kategorisinde de durum farklı değil. Şenol Güneş, Fatih Terim, Giovanni Guidetti ve Ergin Ataman arasındaki mücadele son güne kadar sürecek gibi gözüküyor.

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu dalında ise Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Nazlı Savranbaşı ve Hatice Kübra İlgün şimdiden ilk dört sıraya ambargo koydular.

Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu kategorisinde de Sümeyye Boyacı, Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli yarışı önde götürürken, İrem Yaman son günlerde topladığı oylarla bu üçlüye bir hayli yaklaştı.

Yılın Paralimpik/Engelli Sporcusu/Takımı dalında Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Talha Ahmet Erdem ve Hamide Doğangün ilk dört sırayı rakiplerine kaptırmayacak gibi gözüküyor.

Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde oylamalar 15 Mart’ta sona erecek.