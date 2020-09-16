Neftçi Bakü Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Bakü GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Neftçi Bakü Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak zorlu mücadele öncesi en çok araştırılan konuları derledik...



NEFTÇİ BAKÜ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



Neftçi Bakü Galatasaray maçı yarın saat 19:00'da başlayacak ve mücadele D-Smart'ın Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.



GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ



Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Emre, Feghouli, Falcao



NEFTÇİ BAKÜ KESENİN AĞZINI AÇTI



Neftçi Bakü Kulübü, Galatasaray maçı için özel prim belirledi. Sarı-kırmızılıları yenmeleri halinde futbolcu başına 20 bin manat (10 bin euro) ödeme yapılacak.



UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Neftçi Bakü, turu geçmeleri halinde özel prim belirledi. Cim Bom’u Bakü Olimpiyat Stadı’nda ağırlayacak Azeri ekibi, sarı-kırmızılı ekip karşısında çıkacakları zorlu maça oyuncuları motive etmek için kesenin ağzını açtı.

Neftçi Bakü Kulübü Azeri basınına göre, Galatasaray’ı mağlup etmeleri halinde futbolcu başına 20 bin manat (yaklaşık 10 bin euro) ödeme yapacak. Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda Kuzey Makedonya’nın Shkupi takımını 2-1 yenen Neftçi, ikinci tura çıkmıştı. Neftçi-Galatasaray karşılaşması tek maç üzerinden seyircisiz oynanacak.