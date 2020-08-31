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HaberlerGalatasaray Haberleri Neftçi Bakü hocası Mammadov: ‘Kazanmak için çıkacağız’
31.08.2020 - 18:46 |

Neftçi Bakü hocası Mammadov: ‘Kazanmak için çıkacağız’

UEFA Avrupa Ligi 2. Turu’ndaki Galatasaray eşleşmesini değerlendiren Neftçi teknik direktörü Mammadov “Hangi takımla eşleşirsek eşleşelim bizim asıl istediğimiz bu turdaki maçı sahamızda oynamaktı ve bu gerçekleşti” dedi.

Neftçi Bakü hocası Mammadov: ‘Kazanmak için çıkacağız’
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Onur Dinçer / Skorer

Neftçi Bakü teknik direktörü Fuzuli Mammadov, UEFA Avrupa Ligi 2. Turu’ndaki Galatasaray eşleşmesi ile ilgili açıklamalar yaptı. İtalyan teknik adam Roberto Bordin’in yardımcısıyken, onun ayrılmasıyla takımın başına geçen ve teknik direktör olan 42 yaşındaki Mammadov, turu geçmek istediklerini söyledi. Azeri ekibinin teknik direktörü şunları söyledi:

“Sahaya kazanmak için çıkacağız. Kuralar çekilmeden önce de, bu turda hangi takımla eşleşeceğimizin fark etmeyeceğini söylemiştim. Çünkü olası rakiplerimizin hepsi kuvvetliydiler. Bizim asıl istediğimiz bu turdaki maçı sahamızda oynamaktı ve bu gerçekleşti. Şimdi Galatasaray ile karşı karşıya geleceğiz. Türkiye’nin en büyük takımlarından bir tanesi. Rakibimize saygı duyuyoruz ama bizim de amaçlarımız var. Bu yüzden kazanmak için çıkacağız”

Neftçi Bakü hocası Mammadov: ‘Kazanmak için çıkacağız’

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