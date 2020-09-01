Neftçi Bakü'den Galatasaray yorumu! "Neftçi'nin şansı yüzde 100”

Onur Dinçer - Skorer

Neftçi Bakü teknik direktörü Fuzuli Mammadov, UEFA Avrupa Ligi 2. Turu’ndaki Galatasaray eşleşmesi ile ilgili iddialı açıklamalar yaptı. Qafqazinfo’ya konuşan Azeri teknik adam ‘Galatasaray eşleşmesinde şansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?’ sorusuna “Bence Neftçi'nin şansı %100” yanıtını verdi.

Mammadov rakipleriyle ilgili şunları söyledi: “Galatasaray dünyanın bildiği bir takım. Oyuncularının bireysel kaliteleri hayli yüksek. Ama bu bir şey değiştirmez. Kardeş ülkenin temsilcisine karşı sahaya kazanmak için çıkacağız. Bence Neftçi'nin şansı %100”.

Fuzuli Mammadov kuranın ardından da şu yorumu getirmişti: “Hangi takımla eşleşeceğimizin fark etmeyeceğini söylemiştim. Çünkü olası rakiplerimizin hepsi kuvvetliydi. Bizim asıl istediğimiz bu turdaki maçı sahamızda oynamaktı ve bu gerçekleşti. Galatasaray’a saygı duyuyoruz ama bizim de amaçlarımız var”.

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