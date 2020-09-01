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HaberlerGalatasaray Haberleri Neftçi Bakü'den Galatasaray yorumu! "Neftçi'nin şansı yüzde 100”
01.09.2020 - 21:42 |

Neftçi Bakü'den Galatasaray yorumu! "Neftçi'nin şansı yüzde 100”

UEFA Avrupa Ligi 2. Turu'ndaki Galatasaray eşleşmesini yorumlayan Neftçi Bakü teknik direktörü Fuzuli Mammadov, “Bence Neftçi'nin şansı %100” dedi.

Neftçi Bakü'den Galatasaray yorumu! "Neftçi'nin şansı yüzde 100”
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Onur Dinçer - Skorer

Neftçi Bakü teknik direktörü Fuzuli Mammadov, UEFA Avrupa Ligi 2. Turu’ndaki Galatasaray eşleşmesi ile ilgili iddialı açıklamalar yaptı. Qafqazinfo’ya konuşan Azeri teknik adam ‘Galatasaray eşleşmesinde şansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?’ sorusuna “Bence Neftçi'nin şansı %100” yanıtını verdi.

Mammadov rakipleriyle ilgili şunları söyledi: “Galatasaray dünyanın bildiği bir takım. Oyuncularının bireysel kaliteleri hayli yüksek. Ama bu bir şey değiştirmez. Kardeş ülkenin temsilcisine karşı sahaya kazanmak için çıkacağız. Bence Neftçi'nin şansı %100”.

Neftçi Baküden Galatasaray yorumu Neftçinin şansı yüzde 100”

Fuzuli Mammadov kuranın ardından da şu yorumu getirmişti: “Hangi takımla eşleşeceğimizin fark etmeyeceğini söylemiştim. Çünkü olası rakiplerimizin hepsi kuvvetliydi. Bizim asıl istediğimiz bu turdaki maçı sahamızda oynamaktı ve bu gerçekleşti. Galatasaray’a saygı duyuyoruz ama bizim de amaçlarımız var”.

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