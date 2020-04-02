Neymar Jr, yetenekleri aramaya devam ediyor

Â Bu sene 5. yÄ±lÄ±nÄ± kutlayacak Red Bull Neymar Jrâ€™s Five, dÃ¼nya finaline davet edilecek yetenekli sporseverleri arÄ±yor. DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Red Bull sporcusu Neymar Jr, organizasyon Ã¶ncesinde bu ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ± yaÅŸamak isteyen hayranlarÄ±na Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±. BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±z, AralÄ±k 2020â€™de gerÃ§ekleÅŸtirilecek Red Bull Neymar Jrâ€™s Five DÃ¼nya Finaliâ€™nde Instagramâ€™daki yetenek videolarÄ±yla seÃ§ilecek en yetenekli katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± bulmak iÃ§in arkadaÅŸlarÄ±yla Ã§ektiÄŸi bir davet videosu paylaÅŸtÄ±.

Videoda basketbol potasÄ±na ayaÄŸÄ±yla basket atmaya Ã§alÄ±ÅŸan Neymar Jr, herkesi yeteneklerini gÃ¶stermeye davet etti.Â TÃ¼rkiyeâ€™den seÃ§ilecek en yetenekli katÄ±lÄ±mcÄ± da DÃ¼nya Finaliâ€™ni yerinde izleme ÅŸansÄ±na sahip olacak.Videonu yÃ¼kle, yeteneÄŸini gÃ¶sterÅžimdiye kadar dÃ¼nya genelinde 75 Ã¼lkede, 400 binden fazla oyuncunun yeteneklerini gÃ¶sterdiÄŸi Red Bull Neymar Jrâ€™s Five etkinliÄŸinin, 5. yÄ±lÄ±nda, yÄ±ldÄ±z futbolcu Neymar Jr ile tanÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ±nÄ± yakalayabilmek iÃ§in 18 yaÅŸ ve Ã¼stÃ¼ herkes baÅŸvuru yapabilecek. Red Bull Neymar Jrâ€™s Five DÃ¼nya Finaliâ€™nde yarÄ±ÅŸacak 7 kiÅŸilik uluslararasÄ± takÄ±mÄ±n bir parÃ§asÄ± olmak ve bu heyecan verici finali Brezilyaâ€™da izleme fÄ±rsatÄ±na kavuÅŸmak isteyenler Instagramâ€™a yÃ¼kleyecekleri videolarla bu hayaline ulaÅŸabilecek.