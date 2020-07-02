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02.07.2020 - 09:46 | | İSTANBUL (AA) -

Nice, Amine Gouiri'yi transfer etti

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice, Olympique Lyon'dan Amine Gouiri'yi kadrosuna kattı.

Nice, Amine Gouiri'yi transfer etti
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Nice Kulübü, 20 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız forvet Gouiri ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Olympique Lyon Kulübü ise transferin 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiğini açıkladı.

Nice, Amine Gouiriyi transfer etti

Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev yapan Gouiri, altyapısından yetiştiği Olympique Lyon'da 2017'de A takıma yükselmişti.

Gouiri, Olympique Lyon formasıyla 15 maçta forma şansı bulmuştu.

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