Nihat Özdemir: ‘Cezayı biz keseceğiz’

BEIN Sports’a gündeme ait açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, takım harcamalarından ötürü artık kimsenin UEFA’dan ceza almayacağını belirtti. Özdemir, “Trabzonspor’un 2016’ya dayanan bir olayı oldu. Trabzonspor bu sebeple men cezası aldı. Artık zaten cezaları biz keseceğiz. Birkaç yıl içerisinde Süper Lig’deki takımların bütçeleri düzelecek. İlk hedefimiz TFF 1. Lig’e de harcama limitleri getirmek. Arkasından da TFF 2. ve 3. Lig” dedi.



Kasımpaşa, Fenerbahçe ve diğer kulüplerin yeni harcama limitlerini bugünden itibaren kendilerine bildireceklerini ve lisanslarını çıkartabileceklerini vurgulayan Özdemir, “Yeni bir sponsorluk geliri varsa, futbolcu satışı varsa, Avrupa’ya katılanacaksa, tüm gelirleri göz önünde bulundurulacak. Kasımpaşa’nin bir durumu var. ‘Benim bankalara borcum yok’ diyorlar ancak bilançolarına baktığımız zaman ana şirketlerine borçları var. Bu da bir borçtur” diye konuştu.



2020-2021 sezonunu sağlık çalışanlarına ithaf etmeyi düşündüklerini dile getiren Başkan Özdemir şöyle devam etti:

“Yakın zamanda açıklayacağız. Lige ilk defa Süleyman Seba’nın ismini vermiştik. Son sezon da Cemil Usta ile ettik. Biz bu konuyu uzun uzun tartıştık. Pandemi döneminde bizim için mücadele eden sağlıkçılarımız için bir isim koymayı düşündük. Ne olursa olsun bu sezonu sağlıkçılarımıza adayacağız”

Yayıncı kuruluş ile 5 yıllık kontratlarının bulunduğunu kaydeden Özdemir, “Bu sene 3. yılımız. Biz istiyoruz ki, daha da uzun çalışalım. Gördüğüm kadarıyla yayıncı kuruluş yöneticileri de daha uzun çalışmak istiyor. Birkaç gün içinde yeni sezonla ilgili anlaşmamızı bitirip devam edeceğiz” yorumunu da yaptı.

Özdemir Süper Kupa’nın Katar’ın başkenti Doha’da oynanacağını ardından maçın kazananının Katar’ın Süper Kupa galibi ile karşı karşıya geleceğini de söyledi.

‘Yüreği varsa bana söylesin’

“Olağan Mali Genel Kurul’da pandemiden korkanlar ve işi olup gelmek istemeyenler oldu. Asgari üyenin 10 fazlasıyla kongremizi yaptık. Bütün kararlarımızı oy birliğiyle aldık. Bir arkadaşımız sahte imzalar olduğunu iddia etti. Şimdi o arkadaşımıza sesleniyorum. Gelip bizim imzalarımızı inceleyebilirler ama eğer bunu yapmazlarsa onları ciddi şekilde suçlayacağım. Yüreği varsa bana gelsin, söylesin. Tek amaçları var o da kaos yaratmak.”

‘20 takımla devam edeceğiz’

“21 takımla Süper Lig’e devam edeceğiz. Sezon sonunda dört takım düşecek. 3 takım Süper Lig’e çıkacak. 2021-22’de 20 takımla devam etme kararı aldık. 2022-23’ü de düşürelim mi yoksa 20 takımla devam edelim mi kararını vereceğiz.”

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